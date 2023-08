Dólar, inflación y empleo, las definiciones de Melconian sobre su propuesta económica

"Puede estar y quedarse tranquila la sociedad argentina, hay un plan, hay un programa que es realista, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Tiene horizonte, tiene futuro, tiene luz al final del túnel. No estamos frente a un salto al vacío y es fundamental que se entienda", expresó.

El economista también aprovechó para cuestionar a la actual gestión al afirmar: "Esto no es el ajuste, lo que está ocurriendo es el ajuste". "Nosotros vamos a venir por la solución, no por el ajuste. Esto tiene solución y es entre todos, no hay ningún mago ni pase de magia que resuelva esto", añadió.