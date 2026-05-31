Juzgala por vos mismo: cuál es la película de Netflix con peor valoración de la historia + Agregar ámbito en









Este film no recibió una buena recepción por parte de la crítica, y parece ser uno de los grandes fracasos de la plataforma de streaming.

La cinta de la N Roja sufrió una polémica calificación en un reconocido sitio. Netflix

Netflix y el resto de sus competidores saben que uno de los factores a tener en cuenta a la hora de lanzar una serie o película, es la recepción de la crítica en línea. Es normal que el público revise valoraciones en sitios especializados o consulte las redes sociales antes de elegir qué ver.

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Por eso, sorprende que la plataforma de streaming tenga producciones con grandes calificaciones y otras muy mal recibidas. Incluso, hay una que obtuvo un sorpresivo e insólito 0% en Rotten Tomatoes, una de las webs más utilizadas como guía antes de ver una cinta.

The Last Days of American Crime 1 Netflix La crítica no tuvo piedad a la hora de calificar a la película de Netflix. Netflix

De qué trata Los últimos días del crimen En un futuro no muy lejano, el gobierno de Estados Unidos planea emitir una señal neurológica en todo el país, en algo llamado "Iniciativa de Paz Americana", con el fin de terminar con los atentados terroristas y reducir a cero la tasa de crímenes. El efecto de este plan es hacer físicamente imposible cualquier acto que quebrante la ley.

Allí entra en escena Graham Bricke, el protagonista de esta película disponible en Netflix que no agradó demasiado a los expertos. En contra del plan del Estado, decide hacer lo que considera el último gran atraco de la historia y busca robar miles de millones de dólares.

Antes de que se produzca la transmisión de la señal, él y su equipo deberán ejecutar el plan a la perfección para evitar cualquier problema. Ante la presión de la policía, el gobierno norteamericano y las traiciones dentro del grupo, se desatarán una serie de conflictos que pondrán en jaque su estrategia. Netflix: tráiler de Los últimos días del crimen Embed - Los últimos días del crimen | Tráiler oficial | Netflix Netflix: elenco de Los últimos días del crimen Édgar Ramírez

Michael Pitt

Anna Brewster

Sharlto Copley

Tamer Burjaq

Neels Clasen

Tony Caprari

Daniel Fox

Patrick Bergin

Sean Cameron Michael

Brandon Auret

Kate Normington

Iain Bruce

Norman Anstey

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