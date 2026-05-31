Netflix y el resto de sus competidores saben que uno de los factores a tener en cuenta a la hora de lanzar una serie o película, es la recepción de la crítica en línea. Es normal que el público revise valoraciones en sitios especializados o consulte las redes sociales antes de elegir qué ver.
Juzgala por vos mismo: cuál es la película de Netflix con peor valoración de la historia
Este film no recibió una buena recepción por parte de la crítica, y parece ser uno de los grandes fracasos de la plataforma de streaming.
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Por eso, sorprende que la plataforma de streaming tenga producciones con grandes calificaciones y otras muy mal recibidas. Incluso, hay una que obtuvo un sorpresivo e insólito 0% en Rotten Tomatoes, una de las webs más utilizadas como guía antes de ver una cinta.
De qué trata Los últimos días del crimen
En un futuro no muy lejano, el gobierno de Estados Unidos planea emitir una señal neurológica en todo el país, en algo llamado "Iniciativa de Paz Americana", con el fin de terminar con los atentados terroristas y reducir a cero la tasa de crímenes. El efecto de este plan es hacer físicamente imposible cualquier acto que quebrante la ley.
Allí entra en escena Graham Bricke, el protagonista de esta película disponible en Netflix que no agradó demasiado a los expertos. En contra del plan del Estado, decide hacer lo que considera el último gran atraco de la historia y busca robar miles de millones de dólares.
Antes de que se produzca la transmisión de la señal, él y su equipo deberán ejecutar el plan a la perfección para evitar cualquier problema. Ante la presión de la policía, el gobierno norteamericano y las traiciones dentro del grupo, se desatarán una serie de conflictos que pondrán en jaque su estrategia.
Netflix: tráiler de Los últimos días del crimen
Netflix: elenco de Los últimos días del crimen
- Édgar Ramírez
- Michael Pitt
- Anna Brewster
- Sharlto Copley
- Tamer Burjaq
- Neels Clasen
- Tony Caprari
- Daniel Fox
- Patrick Bergin
- Sean Cameron Michael
- Brandon Auret
- Kate Normington
- Iain Bruce
- Norman Anstey