El sector agropecuario será el motor de la estabilización en 2026, según el FMI

Dos temas surgieron, uno la falta de coordinación de información entre el poder ejecutivo y sus Ministerios y por otro, la mirada del FMI sobre el sector agropecuarios y sus desafíos.

Comencemos por el primero, el presidente Javier Milei y varios funcionarios del Ministerio de Economía replicaron e interactuaron múltiples veces en la red social X con un mapa de la actividad económica provincial que supuestamente demostraba que casi todo el país crecía y que la única provincia en caída era Buenos Aires. Sin embargo, el mapa resultó ser completamente falso, apócrifo.

Sugerimos al señor ministro Luis Caputo un informe que da seguimiento a la situación de la economía nacional por regiones se publica periódicamente en el ministerio de economía, pero que parece los funcionarios nacionales desconfían de las fuentes oficiales.

Este informe elaborado por la subsecretaria de análisis y modelización económica del ministerio de economía denominado “Indicador Sintético de Actividad Económica Regional (IVT25-ISAER)” ofrece una visión integral de la evolución económica de las distintas regiones del país, capturando dimensiones no abordadas por otros indicadores. Permite identificar dinámicas territoriales específicas y analizar su vínculo con la situación macroeconómica general.

El ISAER resumen el desempeño de (IVT) 2025: En el cuarto trimestre del año la Región Centro y Buenos Aires registró un crecimiento interanual del 2,1% en el Indicador Sintético de Actividad Económica Regional (ISAER), sosteniendo cinco trimestres de números positivos. En el caso de Patagonia el incremento fue de 1,6% i.a. Por su parte, el NOA expuso un aumento moderado de 0,04% i.a. Finalmente, se observó contracción en las regiones NEA (-3,4% i.a.) y Cuyo (-4,0% i.a.). Solo nos surgen interrogantes ¿Había necesidad de usar datos falsos? ¿Quién asesora al presidente? ¿El FMI desconocía esta información que está en la web del ministerio que conduce Luis “Toto” Caputo?

Soja agro cosechadora campo

El informe del FMI y el Agro

El informe de mayo de 2026 del FMI (denominado "Staff Report for the 2026 Article IV Consultation") analizo el desempeño del sector agropecuario argentino, el rol en la economía, las políticas y reformas realizadas, así como el impacto social y los riesgos de la economía nacional. El informe destaca que, tras una desaceleración a mediados de 2025, la actividad económica muestra un nuevo impulso a principios de 2026, apoyado en una producción agrícola récord.

El informe puntualiza que el agro será el motor de Crecimiento. La agricultura se identifica, junto con la energía y la minería, como uno de los sectores más dinámicos que impulsan la expansión del PIB (proyectada en 3.5% para 2026) y el crecimiento de las exportaciones. Como se viene analizando en esta columna el impacto en el empleo por parte de estos sectores “ganadores” no alcanzarían para lo que viene creciendo la demanda de empleo.

Otro punto que destaco de la economía nacional fue la acumulación de reservas. Las exportaciones agrícolas récord del primer trimestre de 2026 han sido fundamentales para que el Banco Central (BCRA) compre aproximadamente 7.500 millones de dólares, ayudando a estabilizar el peso y fortalecer las reservas internacionales.

El documento señala que el gobierno ha comenzado a reducir los impuestos a la exportación (derechos de exportación o "retenciones") para mejorar la competitividad del sector. Además, menciona que las acciones para abrir la economía y los acuerdos de libre comercio (como Mercosur-UE) tienen como objetivo desbloquear el "vasto potencial exportador" de la agroindustria argentina. En términos de inversión extranjera (IED), la agricultura es uno de los sectores estratégicos donde ya se observa una importante cartera de proyectos de inversión, favorecida por marcos regulatorios más predecibles.

Según el FMI hay una transformación del empleo: Se observa un cambio estructural donde las oportunidades laborales se están desplazando hacia los sectores primarios (incluida la agricultura) y hacia regiones fuera de Buenos Aires. Otros cambios normativos que señalo el informe fue las enmiendas a la Ley de Tierras Rurales, que eliminaron las restricciones a la propiedad extranjera, y la implementación de la Ley de Modernización Laboral buscan reducir costos logísticos y fomentar el empleo formal en el sector.

El cambio estructural que está asistiendo la economía nacional es una contracción del empleo asalariado registrado en la región centro y buenos aires, entre diciembre de 2023 y febrero de 2026 se destruyeron unos 134.400 puestos de trabajo registros. Todas las regiones económicas de la argentina, en el mismo periodo tienen resultados similares. La región Patagonia se destruyeron 13.400 puestos de trabajo asalariados registrados. Pero si tomamos el dato de informalidad, que llegó a 5.808.000 (4T25), fue el cuarto trimestre más alto desde 2023. El cambio estructural es la creciente desocupación e informalidad en las dos principales regiones donde están los sectores más dinámicos ¿Alcanzara el RIGI para revertir esta situación? ¿Alcanzará las reformas propuestas por el FMI para mejorar el impacto social de estas transformaciones? No hay que olvidar que fue Macri en 2018 junto a Toto Caputo quienes volvieron a los programas de financiamiento del FMI.

No obstante, en el informe del ISAER, cuando analiza los datos al IVT25, concluye que: En cuanto a lo sucedido con distintas variables relevantes, el empleo registrado en el sector privado se contrajo a nivel nacional en 1,2% i.a. El desagregado regional exhibe caídas en todas las regiones en distintas magnitudes. NEA, Patagonia y NOA muestran las mayores variaciones interanuales con -3,3%, -2,3% y -2,0% respectivamente. Asimismo, Centro (-0,9%) y Cuyo (-0,7%) presentan variaciones más moderadas. ¿No utiliza información oficial el staff del FMI?

Por último, el FMI advierte que el sector sigue expuesto a la volatilidad global de los precios de las materias primas y de insumos clave como los fertilizantes, debido a tensiones geopolíticas. A pesar del panorama positivo, el informe advierte sobre la necesidad de mantener la disciplina fiscal. El presupuesto de 2026 contempla una reducción en los impuestos a la exportación agrícola (retenciones), lo que obliga al gobierno a racionalizar otros gastos para mantener el equilibrio financiero. Asimismo, la volatilidad de los precios internacionales y la gestión del tipo de cambio real siguen siendo riesgos críticos para la competitividad del sector a largo plazo.

Otro año de mayores ajustes en el presupuesto nacional, nos deja solo un interrogante ¿recuperación estadística, una argentina con dos o tres sectores dinámicos o profundización de la crisis social?

Economista (UBA). Docente UNAJ/UNPAZ/UNDAV e investigador del PROINGRA-FCE-UBA