Bahillo, sobre el dólar soja: "Nuestros productores no están para hacer trámites, están para producir"

"Hay que mejorar el procedimiento, el esquema 70/30 no es facilitador a los productores, es engorrosa, burocrática", expresó y agregó: "Nuestros productores no están para hacer trámites administrativos, están para producir, para estar en la chacra o haciendo las tareas inherentes a la producción".

"El Banco Central está trabajando para mejorar esta herramienta, porque es la institución que tiene que diseñar la misma. Nosotros le llevamos esta inquietud al ministro Massa, quien ha instruido a otros funcionarios del Ministerio para que trabajen para mejorar la herramienta", destacó, aunque no indicó cuándo puede anunciarse el nuevo esquema.

Bahillo indicó además: "Hay que ampliar la oferta exportable y tenemos que salir a buscar nuevos mercados, porque tenemos que salir de la falsa dicotomía de industria versus campo y salir de otra que es: mercado interno versus mercado externo. Es mercado interno más mercado externo. Venimos de algunas cuestiones estructurales que tenemos que resolver, pero esto se soluciona con mayor producción. No hay país en el mundo que haya superado las adversidades yendo a menos, todos fueron por más producción, por más trabajo, por más políticas activas de los sectores productivos".

La semana pasada los miembros de las cuatro entidades de la Mesa de Enlace se reunieron con Bahillo y Massa y el martes último avanzaron en las principales medidas los técnicos del Gobierno y de las organizaciones del campo.

Entre los reclamos figuró la apertura de las exportaciones de carnes para los cortes que hoy están limitados al mercado interno y, una vez más, Bahillo les respondió que sólo será posible con un alza de la producción.

Por su parte el titular de la Bolsa de Comercio de Rosario, Miguel Simeoni, reclamó la importancia de contar con "reglas de juego claras" y de avanzar en una estructura tributaria más simple, moderna y justa.

"Esto permitirá potenciar el desarrollo de la agroindustria y las economías regionales y así generar las condiciones para reducir los niveles inaceptables de pobreza que se instalaron en nuestro país desde hace ya varios años", manifestó.

"Es imperioso trabajar en un cronograma de reducción de los derechos de exportación que pesan sobre todos los productos del sector agroindustrial; con particular énfasis en granos, harinas, aceites y biodiesel por sus elevadas alícuotas", indicó Simioni, junto con el reclamo de la institución de eliminar normativas que alteran el normal funcionamiento de los mercados como es el caso de los fideicomisos, en particular el aplicado al trigo, que restan transparencia al mercado, agregan un costo a los productores y no terminan de generar los beneficios buscados.

La violencia que vive la ciudad de Rosario y la quema en los humedales fueron otros aspectos destacados durante las palabras de Simioni, quien solicito al Estado, en todos sus niveles, "soluciones efectivas tanto para el flagelo de la inseguridad y la violencia, como para encontrar y sancionar a los responsables de los incendios que están produciendo daños ambientales irreparables en la zona de islas del Paraná".

Del encuentro también participaron el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti y el Intendente de Rosario, Pablo Javkin.