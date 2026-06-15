Cuándo cobro el aguinaldo de ANSES en junio 2026: calendario completo para jubilados y pensionados

Los titulares recibirán el Sueldo Anual Complementario junto con sus haberes mensuales, según la terminación del DNI.

El organismo previsional ya definió el cronograma de junio, que incluye haberes actualizados, bono extraordinario y medio aguinaldo.

Los jubilados y pensionados que cobran a través de ANSES reciben durante junio uno de los pagos más importantes del año . Además del haber mensual actualizado por movilidad y del bono extraordinario destinado a los ingresos más bajos, el organismo liquida la primera cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), conocido popularmente como aguinaldo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El pago del aguinaldo se acredita automáticamente junto con el haber previsional y no requiere ningún trámite adicional. La fecha de cobro depende exclusivamente del calendario oficial establecido por ANSES según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Durante junio, los haberes previsionales incorporan un incremento por movilidad equivalente al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril, que fue del 2,58% . A esto se suma el bono extraordinario de hasta $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos La combinación de estos tres componentes hace que muchos jubilados y pensionados perciban durante junio el ingreso más elevado de todo el primer semestre del año .

El aguinaldo se deposita en la misma fecha en la que se cobran los haberes mensuales . Por lo tanto, no existe un cronograma específico para el SAC. El pago se acredita según la terminación del DNI.

Para jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo, las fechas son:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio.

En el caso de jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo:

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) también reciben el aguinaldo junto con el haber mensual y respetan el cronograma habitual de pagos definido por el organismo previsional.

ANSES

Montos oficiales: ¿cuánto cobran los jubilados en junio con el aguinaldo y el bono?

Con la actualización aplicada durante junio, la jubilación mínima pasó a ubicarse en $403.302,81. Sobre ese monto se liquida además el bono extraordinario de $70.000, que continúa vigente para quienes perciben los haberes más bajos del sistema.

A estos conceptos se agrega el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año. Así, quienes cobran la jubilación mínima reciben durante junio una suma significativamente mayor a la habitual, que supera los $650.000.

La misma lógica se aplica a pensionados, beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y titulares de Pensiones No Contributivas, aunque los valores finales varían según el tipo de prestación y el monto mensual que perciba cada persona.

El bono extraordinario no integra la base de cálculo del aguinaldo, por lo que el SAC se determina exclusivamente sobre el haber previsional correspondiente.

jubilados anses.jpg Depositphotos

¿Cómo se calcula el medio aguinaldo de ANSES?

El Sueldo Anual Complementario equivale al 50% del mejor haber mensual percibido durante cada semestre. En junio se liquida la primera cuota, mientras que la segunda se paga habitualmente en diciembre.

Para calcular el monto correspondiente, ANSES toma el haber más alto cobrado entre enero y junio de 2026 y aplica sobre él el porcentaje correspondiente. Esto significa que los incrementos otorgados durante el semestre tienen impacto directo en el valor final del aguinaldo.

En el caso de los jubilados y pensionados, el cálculo contempla únicamente el haber previsional. Los bonos extraordinarios otorgados por el Gobierno quedan excluidos de la base utilizada para determinar el SAC.

Por eso, aunque el bono de $70.000 incrementa el ingreso total percibido durante junio, no modifica el monto del aguinaldo. La prestación adicional se liquida de forma independiente y se deposita junto con el resto de los conceptos incluidos en la fecha de cobro asignada por ANSES.

Los beneficiarios pueden consultar el detalle completo de la liquidación ingresando a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Ahí se encuentra disponible el recibo digital con el desglose de haberes, aguinaldo y bonos correspondientes al período.