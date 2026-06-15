El dólar blue opera a $1.440 para la compra y a $1.460 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito.
Dólar blue hoy: a cuánto opera este lunes 15 de junio
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
-
Dólar hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de junio
-
Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto cotiza este lunes 15 de junio
A cuánto opera el dólar oficial hoy, lunes 15 de junio
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.428 para la venta.
Valor del CCL hoy, lunes 15 de junio
El dólar CCL opera a $1.492,44 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.5%.
Valor del dólar MEP hoy, lunes 15 de junio
El dólar MEP opera a $1.450,36 y la brecha con el dólar oficial es de 1.6%.
Precio del dólar tarjeta hoy, lunes 15 de junio
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.885.
Cotización del dólar cripto hoy, lunes 15 de junio
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.501,85, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, lunes 15 de junio
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s65.410, según Binance.
- Temas
- Dólar
- Dólar Blue
- reservas del BCRA
- BCRA