Mundial 2026 EN VIVO: la agenda de partido de este lunes 15 de junio, últimas noticias y novedades

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Argentina, entre los tres mercados con mayor interés global por el Mundial

Un informe de IBOPE revela que el 42% de los adultos conectados en Argentina afirma seguir el torneo, ubicando al país junto a Sudáfrica y Brasil entre los mercados con mayor proporción de seguidores.

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El Mundial 2026 apenas hace cuatro días que dio comienzo, pero ya se pueden sacar algunas conclusiones no sólo del plano deportivo sino también del plano social. Un informe presentado por IBOPE, elaborado a partir de TGI Global Quick View 2026, detalla cuáles son los países donde existe un mayor interés por la Copa del Mundo.

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