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15 de junio 2026 - 09:06

Mundial 2026 EN VIVO: la agenda de partido de este lunes 15 de junio, últimas noticias y novedades

Sigue la acción con los Grupos G y H.

Sigue la acción con los Grupos G y H.

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La Copa del Mundo arranca su quinta jornada con los partidos de la primera fecha de los grupos G y H.

El Mundial 2026 inicia una nueva jornada, a la espera del debut de la Selección argentina. Este lunes 15 de junio tendrán acción los grupos G y H, con cuatro partidos. Uruguay dará su puntapié inicial ante Arabia Saudita y España, uno de los candidatos a ganar el torneo, enfrentará a Cabo Verde.

En el día de ayer, en el último turno, Suecia le ganó 5 a 1 a Túnez en Monterrey, en un partido correspondiente al Grupo F de la Copa del Mundo. Además, Países Bajos y Japón debutaron con un electrizante empate 2 a 2 en Texas.

Por su parte, Costa de Marfil le ganó 1 a 0 a Ecuador en el Estadio de Filadelfia, en un partido correspondiente a la primera fecha del Grupo E. Un rato antes, Alemania arrancó con una victoria categórica por 7-1 ante Curazao, en su estreno en el torneo por el Grupo E. Todas las novedades y últimas noticias de la Copa del Mundo 2026 en Ámbito.

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Argentina, entre los tres mercados con mayor interés global por el Mundial

Un informe de IBOPE revela que el 42% de los adultos conectados en Argentina afirma seguir el torneo, ubicando al país junto a Sudáfrica y Brasil entre los mercados con mayor proporción de seguidores.

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El Mundial 2026 apenas hace cuatro días que dio comienzo, pero ya se pueden sacar algunas conclusiones no sólo del plano deportivo sino también del plano social. Un informe presentado por IBOPE, elaborado a partir de TGI Global Quick View 2026, detalla cuáles son los países donde existe un mayor interés por la Copa del Mundo.

Leé la nota completa.

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Suecia aplastó 5-1 a Túnez y se acomoda en la punta del Grupo F

Suecia goleó a Túnez 5-1 el domingo en el estadio de Monterrey, resultado con el que se convirtió en líder del grupo F del Mundial 2026 luego del empate entre Países Bajos y Japón.

La victoria sueca incluyó dos goles de Yasin Ayari, de ascendencia tunecina, y un tanto conseguido por Mattias Svanberg solo segundos después de haber ingresado de cambio al minuto 84.

suecia tunez

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Países Bajos y Japón igualaron 2 a 2

La Selección de Países Bajos no pudo mantener la ventaja en dos ocasiones y terminó empatando 2-2 con Japón en la primera fecha del grupo F del Mundial 2026 en el estadio Dallas, Texas.

Los goles del equipo neerlandés fueron convertidos por Virgil Van Dijk y Crysencio Summerville. Por su parte, los tantos de Japón fueron marcados por Keito Nakamura y Koki Ogawa sobre el cierre del encuentro.

La igualdad ordena a Japón en el primer lugar del grupo F y al elenco dirigido por Ronald Koeman en el segundo puesto, ambos con un punto. En la próxima fecha, la “Naranja Mecánica” enfrentará a Suecia, el sábado 20 de junio a las 14:00, mientras que el combinado japonés se medirá con Túnez el domingo 21, desde la 1:00 (ambos en horario argentino).

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Costa de Marfil le ganó agónicamente a Ecuador en Filadelfia

El conjunto africano derrotó 1 a 0 al equipo dirigido por Sebastián Becaccece en un partido correspondiente al grupo E del Mundial 2026. El gol lo convirtió Amad Diallo.

La derrota ubica a Ecuador en el tercer lugar de una zona que domina Alemania, sin puntos, mientras que Costa de Marfil quedó en el segundo puesto del grupo E, con tres unidades.

En la próxima fecha, el elenco que conduce el DT argentino Sebastián Beccacece enfrentará a Curazao, el sábado 20 de junio a las 21:00, mientras que los marfileños serán rival de Alemania, el mismo día y desde las 17:00 (ambos en horario argentino).

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Alemania goleó a Curazao con un contundente 7-1

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Terminó el partido en Houston con una victoria categórica de Alemania por 7-1 ante Curazao, en el cierre de su debut en el grupo. El conjunto europeo impuso su jerarquía de principio a fin, dominó el desarrollo del juego y cerró una actuación contundente con una goleada que marca el inicio de su camino en el Mundial 2026.

Los goles del conjunto europeo fueron convertidos por Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck, Kai Havertz (2), Jamal Musiala, Nathaniel Brown y Deniz Undav, en una actuación de alto nivel donde dominó de principio a fin. Curazao descontó con el tanto de Livano Comenencia, en un encuentro que marcó el inicio del camino de ambos en el Mundial 2026.

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