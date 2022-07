Economistas apuntaron contra Di Tullio por su propuesta de controlar las cuevas.

https://twitter.com/RCachanosky/status/1551307747668496384 En vez de tener a la policía cuidando a la gente de los chorros, quiere que la policía se ocupe de controlar el mercado de cambios. Típico del fascismo



Di Tullio: "Quiero ver a la Policía Federal en la puerta de cada cueva" https://t.co/4dBltUQHB2 vía @LANACION — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) July 24, 2022

En esa misma línea se expresó Diana Mondino. “Estimada senadora, poner un policía en cada cueva solo logrará que haya menos oferta. Con menor oferta el precio del dólar subirá. Son conceptos básicos de la economía, por suerte nunca es tarde para aprenderlos”, ironizó la economista, y coincidió con Cachanosky: “Más importante: la policía está para cuidarnos, no para amenazar”.

https://twitter.com/DianaMondino/status/1551309092437856256 Estimada senadora, poner un policía en cada cueva solo logrará que haya menos oferta. Con menor oferta el precio del dólar subirá. Son conceptos básicos de la economía, por suerte nunca es tarde para aprenderlos.



Más importante: la policía está para cuidarnos, no para amenazar. pic.twitter.com/ywYIi3UHbN — Diana Mondino (@DianaMondino) July 24, 2022

También se sumó a las críticas la diputada nacional de la Coalición Cívica Mariana Zuvick. “¿Así sube más rápido?”, le contestó a Di Tullio y agregó: “Son fachos y brutos”.

https://twitter.com/MarianaZuvic/status/1551314140102201346 Así sube más rápido? Son fachos y brutos. https://t.co/pl26MddlcB — Mariana Zuvic (@MarianaZuvic) July 24, 2022

“Terminan todos ustedes presos. Son chorros y sus casas son cuevas de chorros”, disparó el diputado nacional José Luis Espert (Avanza Libertad) vía Twitter a los pocos minutos.

https://twitter.com/jlespert/status/1551246571248943104 Terminan todos ustedes presos. Son chorros y sus casas son cuevas de chorros. https://t.co/h7JNgDre50 — José Luis Espert (@jlespert) July 24, 2022

“Todo lo relativo a lo cambiario depende del Gobierno K”, señaló por su parte la senadora Carmen Álvarez Rivero (Pro-Córdoba). “Lo del Dólar es sólo un síntoma. No hay plan, no hay sistema de precios, no hay inversiones. Yo les dije “¡No les creo!”, se ve que no soy la única”, planteó.

https://twitter.com/carmenAlvarezR/status/1551333342817259520 Todo lo relativo a lo cambiario depende del Gobierno K.

Ya que salgo en la foto, les digo: ¡Simplifiquen!

Lo del Dólar es sólo un síntoma. No hay plan, no hay sistema de precios, no hay inversiones.

Yo les dije "¡No les creo!", se ve que no soy la única.https://t.co/HOsoZ93veT — Carmen Álvarez Rivero (@carmenAlvarezR) July 24, 2022

Dólar Blue: Juliana Di Tullio pidió presencia policial en la cuevas

El kirchnerismo transita por sus horas más complejas desde que retornó al poder -a través del Frente de Todos-. Las medidas dispuestas por la ministra de Economía, Silvina Batakis, no parecen satisfacer las necesidades del mercado. Por lo que el dólar libre no encuentra su punto de equilibrio.

Por esta razón, Di Tullio -de estrecha relación con el Instituto Patria- en declaraciones periodísticas pidió la presencia de la Policía Federal: "Eso hace falta, si todos saben dónde quedan". "Ponen un valor en la pizarra y ya está, angustian a la gente", argumentó.

En el mismo sentido, se refirió a una eventual devaluación y le apuntó al campo: "Si se devalúa como quiere el campo, se licúan los salarios en dos minutos". "Aniquilaría a millones de personas", sentenció al respecto.