Dólar: el mercado recibió con moderado optimismo las medidas

“La baja del Contado con Liquidación en las últimas dos ruedas estuvo impulsada por dos componentes: la intervención más consistente a partir del viernes y ayer también, sumado al efecto anticipo que vio el mercado en la inminente desregulación del CCL”, resumió Leandro Zicarelli, jefe de research del Instituto de Capacitación Bursátil (ICB). Ante la consulta de este medio respecto de si el paquete anunciado por Economía puede aminorar la brecha, Ziccarelli respondió: “Sí, las dos decisiones en conjunto (parking más subastas a fondos extranjeros) son positivas. El problema hubiese sido flexibilizar el parking sin sacar a los fondos por otra vía. Son las decisiones que esperaba el mercado para ordenar”.

Por su parte, el head portfolio manager de AdCap Asset Managment, Jorge Viñas, sostuvo: “Las medidas son sin dudas mejores que las que tomaron un mes atrás. Pero en el medio se perdió tiempo y se deterioraron aún más las expectativas, por lo que no sé si ahora alcanza para revertir la situación”.

Quien también tuvo una recepción positiva sobre las medidas, pero con una expectativa neutra respecto de los resultados futuros fue el trader de Grupo Bull Market, Maximiliano Suárez, que consideró: “Lo que se anunció es bueno para el corto plazo, pero en el largo, si no resuelven la inconsistencia monetaria fiscal, no hay medidas que valgan. A corto plazo creo que está todo dado para que el CCL se estabilice en estos valores, o al menos no siga subiendo con la velocidad a la que lo venía haciendo”.

Asimismo, el economista de EcoGo, Juan Ignacio Paolicchi, advirtió: “Con una brecha como la que hay ahora me parece que son una buena noticia las medidas del Gobierno, porque al menos van en el sentido correcto. Aunque sin consistencia fiscal/monetaria no hay forma de que esto funcione en dos o tres meses. Sin plan económico, la incertidumbre sigue y la presión sobre el dólar vuelve”. Por su parte, el otro dólar financiero, es decir el MEP, cerró ayer con un alza de $1,33 y cerró en $152,07, por lo que acortó la brecha con el CCL.

El que sigue su camino ascendente de manera imparable es el dólar blue, que tras subir $3 tocó un nuevo techo: $181.

De esta forma, el gap con respecto al oficial mayorista es del 133%. “A menos que haya cambios importantes en la gestión de la política económica, los drivers que empujan el blue van a seguir vigentes. Acaso alguna medida regulatoria pueda aflojar un poco las tensiones sobre los dólares alternativos, pero sin medidas de fondo, es un ganar tiempo.

Lo que se necesita es resolver los desbalances y luego trabajar con acciones concretas (tasas de interés, regulaciones, entre otras)”, afirmó Matías Carugati, de Seido.

En lo que respecta a los dólares oficiales, la primera rueda de la semana mostró avances en dosis homeopáticas. El mayorista subió 6 centavos y finalizó en $77,58, mientras que el dólar home banking se movió 2 centavos, para llegar a $137,30. En tanto, el valor del dólar minorista creció un centavo y se colocó en $83,21

En lo que respecta a las reservas brutas del Banco Central, las mismas cerraron ayer en u$s40.795 millones, una mejora de u$s9 millones. El viernes pasado había tenido un alza de apenas u$s7 millones. No obstante, pese a estas dos ruedas positivas, en lo que va del mes se observa una caída de u$s584 millones.

“Fuentes privadas del mercado estimaron que la autoridad monetaria terminó la primera rueda de la semana con un saldo neutro por su intervención reguladora”, indicó el operador de cambios de PR Gustavo Quintana.

Por otra parte, en su informe semanal sobre mercados, desde el broker Portfolio Personal Inversiones señalaron: “La salida de depósitos en dólares del sector privado se mantiene, aunque en un ritmo más leve, con retiros de u$s52 millones al 13 de octubre -último día informado por el BCRA-, por lo que el promedio diario viene bajando y se ubica en u$s99 millones, tomando en cuenta el período que se inició el 15 de septiembre, cuando se anunció el nuevo mega-cepo”.