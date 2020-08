Dólar: en plaza atípica por canje, el "liqui" bajó casi $10 en cuatro días

Dado que el dólar oficial minorista finalizó ayer en $78,13, hoy la brecha entre esta cotización y la del CCL es de 60,72%. Mientras tanto, el mayorista terminó el día en $73,94 y el blue subió $1 para terminar en $138.

“Las cotizaciones vienen bajando porque los bonos con los que se hace contado con liquidación ahora van al canje y ahí es donde estaba el volumen, por lo que la demanda se frena hasta dentro de dos semanas, cuando se emitan los bonos nuevos”, analizó Fernando Marull, socio en la consultora FMyA. Además, el economista agregó: “En segundo lugar, también hay una señal de mediano plazo: el Gobierno estuvo diciendo que el déficit fiscal está bajando, que quiere depender menos de la emisión monetaria y que evalúa alternativas para achicar la brecha cambiaria, utilizando la posición en bonos del BCRA y, eventualmente, activar el swap. Estas medidas le dan un poder de fuego y despiertan al mercado”.

En los últimos días muchos analistas consultados por Ámbito atribuyen los retrocesos en las cotizaciones financieras a los rumores de que organismos estatales están vendiendo bonos para ampliar la oferta. Sin embargo, esta posición no es uniforme. El propio Marull consignó sobre los motivos de la baja: “No creo que haya sido el Central y la Anses vendiendo bonos. Al menos no por ahora”.

En tanto, la economista Julia Segoviano, de LCG, sostuvo: “La baja de los tipos de cambio financieros la asocio más a un tema coyuntural y no a que se esté normalizando el mercado, de hecho, el blue volvió a subir. En la medida en que no se estabilicen varias cuestiones en la macro argentina, el mercado cambiario no va a ceder”.

Respecto de esto último, Segoviano advirtió: “Cuando deje de operar la cuestión del canje va a seguir habiendo personas queriendo atesorar, va a continuar la pérdida de reservas y va a haber pesos sobrantes que las personas querrán resguardar de alguna manera. Si la política monetaria no muestra algo distinto a lo que se está viendo hoy, mientras que las tasas sigan sin ser atractivas y que haya expectativas de devaluación, las presiones van a seguir”.

Por su parte, el analista financiero Christian Buteler añadió: “Estamos en un impasse por el canje de bonos, lo que hace que no sean tan relevantes los valores que estamos viendo: por algo el blue no baja. Recién vamos a tener valores de referencia cuando se entreguen los nuevos bonos”.

En el mercado anticipan que, muy posiblemente, el bono que se emita con vencimiento en 2030 será el que reemplace al Bonar 2024 como el más utilizado por aquellas personas que busquen hacerse de dólares a través de transacciones financieras.