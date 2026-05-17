La serie de Prime Video que te sumerge en la desesperada lucha de toda una población tras una catástrofe natural + Agregar ámbito en









La historia de una catástrofe que sacudió el suelo mexicano y dejó un saldo estimado de más de 20 mil muertos.

La tragedia sin precedentes que hizo temblar a México antes de organizar su mundial. Imagen: Prime Video

Prime Video continúa ampliando su catálogo de producciones dramáticas inspiradas en hechos reales y ahora volvió a captar la atención de los usuarios con una serie intensa y emotiva. La plataforma apostó por una historia cargada de tensión, supervivencia y drama humano que logró destacarse entre los estrenos recientes.

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Las producciones sobre catástrofes naturales suelen despertar gran interés entre el público, especialmente cuando están basadas en acontecimientos que marcaron la historia de un país. En este caso, la serie combina el impacto visual de una tragedia con relatos profundamente humanos atravesados por el miedo, la solidaridad y la desesperación.

Se trata de “Cada minuto cuenta”, que revive el devastador terremoto que sacudió a Ciudad de México en 1985 y que muestra cómo una población entera lucha por sobrevivir en medio del caos. La producción fue dirigida por Jorge Michel Grau y recibió elogios por su realismo y su potente reconstrucción histórica.

Cada minuto cuenta Elogiada por la crítica y aclamada por los espectadores, la serie cuenta una historia real de manera dramática, en Prime Video. Imagen: Prime Video

De qué trata Cada minuto cuenta La historia se desarrolla durante las horas posteriores al terremoto de magnitud 8.1 que destruyó gran parte de Ciudad de México en 1985. A través de distintos personajes, la serie muestra cómo miles de personas intentan sobrevivir y rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros.

Uno de los protagonistas es un médico marcado por su pasado que queda atrapado en medio de la tragedia mientras intenta salvar pacientes y recién nacidos. Paralelamente, una periodista obsesionada con alcanzar reconocimiento profesional comienza a cambiar su forma de ver la realidad frente al sufrimiento de las víctimas. Cada minuto cuenta El desastre que costó la vida de miles de personas en México. Disponible en Prime Video. Imagen: Prime Video La serie también sigue a una familia separada por el desastre, obligada a atravesar situaciones extremas para reencontrarse en medio del caos. A medida que avanzan los episodios, las historias personales se cruzan mostrando el impacto emocional y humano de la catástrofe. Además del drama y la tensión constante, “Cada minuto cuenta” pone el foco en la solidaridad colectiva y en cómo una tragedia puede transformar completamente la vida de las personas. La producción está inspirada en hechos y testimonios reales vinculados al terremoto de 1985. Prime Video: tráiler de Cada minuto cuenta Embed - Cada minuto cuenta - Tráiler oficial | Amazon Prime Prime Video: elenco de Cada minuto cuenta Osvaldo Benavides (Ángel)

Maya Zapata (Camila)

Antonio de la Vega (Ignacio)

Jesús Zavala (Carlos)

Miriam Balderas (Chave)