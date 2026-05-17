Preocupación en River por los lesionados de cara a la final del Torneo Apertura 2026: quiénes son las figuras en alerta

El “Millonario” celebró el pase a la definición del certamen, pero perdió a varias figuras clave por problemas físicos.

River clasificó a la final del Torneo Apertura, pero terminó con varias bajas por lesión.

River Plate terminó golpeado físicamente tras la victoria ante Rosario Central y encendió las alarmas de cara a la final del Torneo Apertura. Sebastián Driussi, Gonzalo Montiel y Aníbal Moreno sufrieron distintas lesiones durante los últimos partidos y generan una fuerte preocupación en el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Coudet.

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La situación más delicada es la de Sebastián Driussi , quien debió abandonar el partido ante Rosario Central antes de los diez minutos tras recibir una dura entrada de Franco Ibarra.

La jugada impactó sobre la rodilla derecha del delantero y provocó momentos de mucha preocupación en el Monumental. Driussi quedó tendido en el césped y se retiró llorando en camilla, mientras inicialmente se temía una lesión ligamentaria grave.

Sebastián Driussi sufrió un esguince de rodilla y se perdería el resto del semestre.

Finalmente, los estudios médicos realizados durante la madrugada trajeron cierto alivio dentro del club. Aunque River todavía no emitió un comunicado oficial, el primer diagnóstico indicó un esguince de rodilla grado II , una lesión que igualmente lo dejará afuera de la final del próximo domingo y del resto del semestre.

Desde su regreso al club, el delantero sufrió varios inconvenientes físicos, entre ellos desgarros y un esguince de tobillo que ya lo había marginado durante casi dos meses.

Montiel volvió a lesionarse y no llegaría a la final

Otro de los futbolistas que preocupa en River es Gonzalo Montiel, quien llegó con lo justo al cruce frente a Rosario Central luego de sufrir una sobrecarga en el isquiotibial derecho durante la entrada en calor previa al partido ante Gimnasia La Plata.

El lateral campeón del mundo logró disputar apenas 45 minutos antes de ser reemplazado por Fabricio Bustos en el entretiempo debido a una distensión en el cuádriceps izquierdo.

montiel Gonzalo Montiel salió reemplazado en el entretiempo por una distensión muscular.

Todo indica que Eduardo Coudet tampoco podrá contar con Montiel para la final en Córdoba, una baja sensible para el equipo en uno de los sectores más importantes de la defensa.

Aníbal Moreno terminó quebrado por el dolor

La seguidilla de partidos también pasó factura sobre Aníbal Moreno, una pieza fundamental en el mediocampo de River durante el torneo.

El volante llegó exigido físicamente al encuentro ante Central, aunque igualmente tuvo una destacada actuación hasta que debió abandonar el campo en el segundo tiempo por un esguince de rodilla derecha.

lesión anibal moreno Aníbal Moreno abandonó el partido ante Rosario Central por un esguince de rodilla derecha. ESPN

Las imágenes posteriores reflejaron el impacto emocional de la lesión: Moreno se quebró en el banco de suplentes tras salir reemplazado, aunque luego regresó al campo para festejar junto a sus compañeros la clasificación a la final.

Qué pasa con Marcos Acuña y qué dijo Coudet

River también sigue de cerca la evolución de Marcos Acuña, quien no fue titular ante Rosario Central debido a una sobrecarga en el isquiotibial derecho y recién ingresó en el segundo tiempo.

La idea del cuerpo técnico es preservarlo durante la semana, por lo que no jugaría frente a Bragantino por la Copa Sudamericana. De todos modos, en el club creen que podrá estar disponible para la final del Apertura.

Marcos Acuña.png Marcos Acuña también arrastra molestias físicas y será preservado durante la semana.

Tras el encuentro, Eduardo Coudet se refirió a la situación física del plantel y expresó su preocupación por los lesionados.

“Ojalá que sea leve lo de los muchachos, es un tema que me duele mucho”, aseguró el entrenador en conferencia de prensa. Luego, al hablar específicamente de Driussi, agregó: “Da bronca porque viene trabajando muy bien y las lesiones nunca son bienvenidas”.