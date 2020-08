¿Puede bajar el dólar CCL? Argumentos a favor y en contra

“Una parte de la suba que viene teniendo el CCL tiene que ver con la compra de bonos en dólares (AY24 y AO20) para luego canjear por bonos en pesos, y otra parte con el contexto internacional y el dólar disparándose en Brasil. Latinoamérica está muy salido de flujos y eso se tiene que revertir cuando empiecen a aparecer datos positivos en relación al Coronavirus", consignó Santiago López Alfaro, socio de Delphos Investment. En relación a lo que marca el analista, podemos observar que el billete estadounidense cotizaba a 5,15 reales en el gigante sudamericano al 30 de julio, mientras que hoy está en 5,56 reales.

“Nosotros seguimos creyendo que el contado con liquidación a $130 es muy caro”, sentenció López Alfaro, con la expectativa de que el valor se acomode una vez finalizado el canje con los bonistas.

En tanto, Federico Furiase, director de EcoGo, recordó que “el tipo de cambio real implícito en el dólar CCL está por arriba del tipo de cambio real de overshooting que tuvimos en los primeros meses de 2002. Hoy no hay flujo hacia los bonos en dólares y tenés un excedente de pesos que se dolariza vía bonos, presionando sobre la brecha, en un contexto de caída en las reservas netas".

Furiase sostuvo que, desde estos niveles, si el Gobierno da una señal de consolidación fiscal para la post pandemia, en el marco de un nuevo acuerdo con el Fondo, y el Banco Central (BCRA) mejora las tasas, “podemos tener un flujo de dólares ingresando a los nuevos bonos del canje". En ese sentido, el economista aclaró: "En un mundo de hiper liquidez y tasas reales negativas, esto podría ayudar a bajar la brecha”.

“Tras el canje legislación local, la cartera de bonos del BCRA (u$s13.500 millones), al igual que la de la Anses (u$s5.000 millones), ganaría liquidez con los nuevos instrumentos y poder de fuego para intervenir en el mercado. Para ello debe haber una señal de consolidación fiscal creíble que permita, al mismo tiempo, bajar el riesgo país y apreciar las paridades en dólares”, añadió Furiase.

Ante la consulta de si el Gobierno podría captar el excedente de pesos emitiendo bonos atractivos, para que no haya presión sobre el dólar, Furiase respondió: “Finanzas tiene espacio para levantar un poco las tasas de Ledes y llevarse más pesos en las colocaciones, dado que la parte corta de la curva de las Ledes está por debajo de las tasas implícitas del dólar futuro y de las expectativas de inflación”.

Por su parte, el analista de Clave Bursátil Martín Eduardo Genero también relacionó lo que está pasando con el CCL a la caída del real, aunque no fue optimista respecto de una baja. “Las tendencias del CCL están fuertemente alcistas en los tres niveles posibles (corto, mediano y largo plazo). Desde lo técnico, no veo ningún elemento que sugiera una corrección. La devaluación en Brasil ejerce presión al alza. Y, teniendo en cuenta que el dólar en Brasil estaba 4 reales en enero de este año, podemos pensar en cierto atraso del dólar oficial en Argentina, que ha subido mucho menos de lo que ha subido la moneda brasileña. Con este contexto regional, sumado al frente local, con exceso de pesos en la plaza y rumores de desarme de posiciones por parte de fondos, no hay respiro a la expectativas del CCL”.