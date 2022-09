Qué dijo López Murphy sobre los controles al dólar y el faltante de figuritas

“Cuando hacemos cosas que no hace nadie, hay dos hipótesis. Una es que tenemos gente genial, y la otra es que estamos haciendo un disparate. Yo siempre me inclino por la segunda hipótesis”, afirmó.

En otro orden de temas, López Murphy sostuvo que el contexto económico y político están llevando al Gobierno a “un descalabro”. “Esto de que la bala la paró Néstor [Kirchner], la paró la virgen [María], habla de que hemos llegado a un grado ridículo extraordinario”, lanzó.

En ese contexto, centró su análisis en los jóvenes que decidan emigrar del país a partir de lo que definió como “una crisis de confianza” muy severa. “Los jóvenes han llegado a una conclusión muy dura que implica que no la vamos a poder dar vuelta a esta situación”, argumentó.

Aunque reconoció que hay un “gran descreimiento” en el país, consideró equivocado ese análisis. “Creo que lo vamos a poder lograr, que va a haber una gran oportunidad para la Argentina”.

Sobre la controvertida intervención del Gobierno ante el faltante de figuritas del Mundial de Fútbol de Qatar 2022 y la demanda de los kiosqueros respecto de su abastecimiento, afirmó: “Yo pienso en Sarmiento. Él se desesperaría”, disparó. Y planteó: “Dicen que yo no tengo vocación lúdica, pero no jorobemos. ¿Por qué no se regala un libro en vez de figuritas?”