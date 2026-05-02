Al 90% de los hogares le quedan menos de $60.000 diarios tras cubrir gastos fijos, según informe

Un relevamiento advirtió que el ingreso disponible de las familias cayó del 53% en 2015 al 36% en febrero. El estudio marca el peso creciente de vivienda, servicios, transporte, educación y salud sobre los presupuestos familiares.

Un informe advirtió que el ingreso disponible de los hogares argentinos se redujo con fuerza durante la última década, como consecuencia del mayor peso de los gastos fijos sobre los presupuestos familiares.

Según el relevamiento del Grupo Atenas, luego de pagar vivienda, servicios públicos, transporte, educación y salud , a las familias les queda actualmente cerca del 36% de sus ingresos para otros consumos, como alimentos, vestimenta o gastos recreativos. En octubre de 2015, ese margen era del 53% .

El estudio sostiene que la pérdida de ingresos disponibles se produjo en distintas etapas: una primera caída durante la gestión de Mauricio Macri , un período sin recuperación significativa durante el gobierno del Frente de Todos y una nueva contracción en los primeros años de la administración de Javier Milei .

De acuerdo con el informe, el 90% de los hogares cuenta con ingresos disponibles inferiores a $59.259 diarios una vez cubiertos los gastos rígidos. Ese monto representa el dinero restante para afrontar consumos cotidianos luego del pago de servicios, transporte, educación, salud y vivienda.

El trabajo tomó como referencia los deciles de ingresos de la Encuesta Permanente de Hogares y la encuesta de gastos 2017-2018. Para un hogar tipo de tres personas ubicado en el tramo medio de ingresos, el ingreso mensual estimado fue de $1.224.733 . Tras cubrir los gastos fijos, a ese grupo familiar le quedarían $26.758 por día de libre disponibilidad, lo que equivale a unos $8.600 diarios por integrante .

El informe también compara ese monto con una compra básica de referencia, calculada con precios vigentes a diciembre pasado: un kilo de asado, un kilo de pan, una gaseosa de litro y medio y un kilo de manzanas. Según el relevamiento, ese gasto prácticamente consume la totalidad del ingreso disponible diario de un hogar de ingresos medios.

El estudio remarca además la distancia entre los distintos sectores sociales. En la base de la pirámide, los hogares de menores ingresos disponen de alrededor de $7.900 diarios luego de cubrir sus gastos fijos. En cambio, en el decil más alto, el margen disponible ronda los $102.000 diarios.

En ese sentido, el Grupo Atenas señaló que el 10% más rico dispone de casi 13 veces más ingresos libres que el 10% más pobre. Además, indicó que el 20% de los hogares pobres, equivalente a unas 4,4 millones de personas, cuenta con un ingreso disponible diario inferior al precio de un kilo de asado.