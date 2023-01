Dólar: ya se puede tramitar ante la AFIP la devolución de las percepciones del 2022

El especialista indicó que "al dar de alta el período a solicitar, aparecen automáticamente todas las percepciones que están informadas a la AFIP".

Estas percepciones son las que se practican por la compra de dólar ahorro, compras con tarjetas de crédito y compra en moneda extranjera que se pague en pesos, adquisición de servicios en el exterior a través de agencias de turismo, adquisición de pasajes al exterior, entre otras.

Para pedir la devolución del impuesto, entre otras cosas, el contribuyente no tiene que estar inscripto en el Impuesto a las Ganancias, así como tampoco en el Impuesto a los Bienes Personales, de modo que no pueda imputar el importe. También es el caso de asalariados a los que el empleador no tiene que aplicarle la retención.

Dólar ahorro: se renueva el cupo para comprar

Con la llegada del primer mes del año se renueva el cupo mensual máximo de u$s200 que los ahorristas minoristas pueden adquirir a través de sus bancos. Ocurre en momentos en donde los dólares moderaron las subas de la semana previa.

El dólar ahorro o dólar solidario-que incluye el 30% del impuesto PAÍS y el 35% deducible del Impuesto a las Ganancias y de Bienes Personales- es el dólar más barato del mercado pese a que se acerca cada vez más al dólar blue. El dólar ahorro se puede conseguir fácilmente a través del Home Banking o a través de las sucursales. Sin embargo, cada vez menos personas pueden acceder.

Ahora, además de la conocida limitación de comprar hasta u$s200 y los sinfín de requisitos, se le agregó uno más. Con la suba del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) que oficializó el Gobierno, menos personas podrán acceder a la compra de dólar ahorro. Esto se debe a que muchos bancos fijan como uno de los tantos requisitos, que sólo podrán acceder aquellos que superen los dos salarios mínimos. Esto provocó que para poder comprar dólar, se necesitará al menos $123.906 por lo cual restringe aún más el acceso a la divisa y la única alternativa que le queda a estas personas para un muy mínimo ahorro es un plazo fijo en pesos (UVA o tradicional).

¿Quiénes no pueden comprar dólar ahorro?

Los que compraron dólar MEP o CCL en los últimos 90 días

Los que cobraron su último salario a través del programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP)

Los que cobraron planes sociales

Monotributistas que tengan en curso créditos a tasa subsidiada

Quienes no tienen sus ingresos declarados para evitar compras con dinero en negro o elusiones al cupo de u$s200 mediante adquisiciones a través de terceros

Cotitulares de cuentas bancarias

Individuos que gastaron con tarjeta su cupo de u$s200 (incluye, por ejemplo, el pago de Netflix o Spotify en dólares)

Personas que tengan un plan de pago a 12 cuotas por deudas con tarjeta de crédito

Aquellos que refinanciaron con bancos sus deudas por créditos personales, prendarios o hipotecarios.

Personas beneficiadas por Refuerzo de Ingresos

Los beneficiarios del subsidio de luz y gas. Precisamente, no puede acceder al dólar ahorro quien reciba cualquier subsidio del Estado y descuentan que esto pasarán con quienes se hayan inscripto para recibir el subsidio.

¿Cómo saber si estoy habilitado para comprar?

Para acceder a la compra del dólar ahorro, se podrá verificar la habilitación por medio de la Certificación Negativa de ANSES, comprobante que tiene una validez de 30 días y se puede consultar en el siguiente link: https://www.anses.gob.ar/consulta/certificacion-negativa