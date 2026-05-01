Informe de Manuel Adorni reveló gastos millonarios de la empresa Nucleoeléctrica con la tarjeta corporativa

El documento de gestión del jefe de Gabinete expuso una serie de consumos, a dos meses de las denuncias por sobreprecios y licitaciones irregulares de la empresa. Anunciaron la suspensión de las tarjetas corporativas.

Hoteles, free shops, restaurantes, servicios de playa y hasta peluquería: esas son algunos de los gastos realizados con la tarjeta corporativa de la empresa Nucleoeléctrica Argentina, según precisó el último informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni . En febrero de este año, el organismo había cambiado su directorio tras la renuncia de Demian Reidel , envuelto precisamente en denuncias por sobreprecios e irregularidades , promoviendo la designación de Juan Martín Campos.

El primero en expresarse al respecto fue Reidel , quien en sus redes sociales remarcó que "mis resúmenes de tarjeta corporativa no muestran ningún gasto personal. [...] Los artículos mezclan datos de todas las tarjetas de la empresa". Aún así, no desmintió que esos consumos hayan ocurrido durante su gestión frente a la compañía.

Por su parte, Campos también se expresó en X, en donde remarcó que se discontinuó "el uso de tarjetas de crédito corporativas para viajes , con el objetivo de simplificar, transparentar y centralizar la administración de los recursos del canon diario para viajes al exterior". "En aquellos casos en los que se identificaron inconsistencias o falta de justificación suficiente, se aplicaron los procedimientos administrativos correspondientes, incluyendo la devolución de los montos por parte de los agentes involucrados", aseguró.

La compañía Nucleoeléctrica Argentina genera la energía eléctrica que opera las centrales nucleares de Embalse y Atucha I y II. Se encuentra bajo la órbita del Ministerio de Economía, que en noviembre pasado oficializó la resolución que habilitó la venta de un paquete accionario equivalente al 44% de la compañía, aunque el 51% permanecería bajo el mando del Estado y el 5% restante quedaría reservado para la planta laboral.

La empresa estatal había sido noticia en el mes de abril por la designación de Ezequiel Acuña, el cofundador de un medio de comunicación alineado con la actual gestión y reconocido usuario libertario de redes sociales, como subgerente de Responsabilidad Social Empresaria a sus 23 años.

Gastos de Nucleoeléctrica Argentina con la tarjeta corporativa

Algunos de los gastos que quedaron registrados con la tarjeta corporativa de Nucleoeléctrica Argentina S.A. son:

Hoteles y alojamientos en al menos cinco países por u$s2079, incluidas 17 reservar por la plataforma Airbnb.

en al menos cinco países por u$s2079, incluidas 17 reservar por la plataforma Airbnb. Free shops : 35 consumos en el free shop del aeropuerto de Ezeiza, en Corea del Sur y en la cadena Heinemann por US$ 4.814.

: 35 consumos en el free shop del aeropuerto de Ezeiza, en Corea del Sur y en la cadena Heinemann por US$ 4.814. Extracciones en efectivo en el exterior y en el país por más de $56 millones.

en el exterior y en el país por más de $56 millones. Ropa y artículos deportivos en grandes cadenas internacionales por u$s1.408.

deportivos en grandes cadenas internacionales por u$s1.408. Consumos en restaurantes, bares y supermercados por u$s817.

por u$s817. Servicios de playa: 13 pagos realizados en septiembre del 2025 en un balneario de Valencia.

13 pagos realizados en septiembre del 2025 en un balneario de Valencia. Servicios específicos como peluquería, ferretería, verdulería y kiosco.

Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina

Nucleoeléctrica: denuncia por sobreprecios

La renuncia de Demian Reidel, en febrero de este año, se produjo luego de que se multiplicaran las críticas internas y sindicales por presuntas irregularidades en procesos de contratación. Entre los principales cuestionamientos, se menciona un contrato tecnológico cuyo monto habría pasado de u$s600.000 a u$s7 millones, lo que generó dudas sobre la transparencia en las adjudicaciones.

Además, Reidel quedó bajo sospecha por investigaciones vinculadas a presuntos manejos irregulares de fondos y contratos con sobreprecios, lo que profundizó el clima de tensión dentro de la empresa estatal.

Durante las últimas semanas, también se registraron denuncias relacionadas con procesos de licitación y contratación de servicios en las centrales nucleares, lo que derivó en la suspensión de otros directivos y aumentó la presión sobre la conducción de la compañía.