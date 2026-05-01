Con un mensaje por el Día del Trabajador, Victoria Villarruel dejó una señal al Gobierno y habló de "incertidumbre"

La Vicepresidenta apeló a la figura de San José Obrero para reivindicar el valor del empleo y dejó una frase con lectura política en pleno cortocircuito interno libertario.

La vicepresidenta Victoria Villarruel difundió este viernes un mensaje por el Día del Trabajador , en el que homenajeó a los argentinos que sostienen su vida cotidiana con esfuerzo y realizó una referencia a la “incertidumbre” , en medio de las tensiones que atraviesan al oficialismo.

A través de su cuenta de X, Villarruel vinculó la fecha con la figura de San José Obrero y destacó el valor del trabajo como fuente de dignidad, responsabilidad y sustento familiar.

“Hoy homenajeamos a quienes, con su esfuerzo diario, levantan la Argentina, nuestros trabajadores”, comenzó la vicepresidenta. Luego agregó: “La Iglesia nos propone mirar a San José, hombre justo y silencioso, que encontró en el trabajo el camino para servir a Dios y proteger a su familia”.

En otro tramo de la publicación, Villarruel sostuvo que San José enseñó que “el trabajo es vocación y responsabilidad” y remarcó que el carpintero “no buscó reconocimiento ni honores”, sino que “cumplió su deber con fidelidad, sosteniendo a la Sagrada Familia con humildad y fortaleza”.

La vicepresidenta comparó esa figura con la situación de muchos trabajadores argentinos. “¡Cuántos argentinos hoy se parecen a él! Hombres y mujeres que madrugan, que luchan contra la incertidumbre, que no bajan los brazos y que confían en que el esfuerzo honrado siempre vale la pena. En ellos vive la esperanza de nuestra Patria” , expresó.

La mención a la incertidumbre económica se produjo en un contexto de internas dentro de La Libertad Avanza y de distancia política entre Villarruel y el presidente Javier Milei, una tensión que se mantiene desde hace meses dentro del esquema de poder oficialista.

En el cierre de su mensaje, la titular del Senado pidió por quienes no tienen empleo y por la protección de las familias. “Pidamos a San José Obrero que interceda por quienes no tienen empleo, que proteja a los trabajadores, que cuide a nuestras familias y que inspire a quienes tenemos responsabilidades públicas a defender la cultura del trabajo como fundamento de la dignidad humana”, señaló.

Por último, Villarruel deseó que en cada punto del país el trabajo sea “fuente de sustento, pero también de orgullo y realización”, y concluyó: “San José Obrero, guía a la Argentina por el camino del trabajo digno y la justicia. ¡Feliz día a los trabajadores argentinos!”.