Dólares del colchón: las cuatro medidas pendientes para que empiece a aplicarse Inocencia Fiscal II Por Carlos Lamiral + Agregar ámbito en









El Gobierno avanzó con la promulgación de la nueva versión de la ley que facilita el uso de los dólares no declarados. Cuáles son los pasos que aún quedan por delante.

El Gobierno avanzó con la promulgación de la nueva versión de la ley Inocencia Fiscal II que facilita el uso de los dólares no declarados. Depositphotos

El Gobierno avanzó este viernes con un paso fundamental para que las personas puedan sacar sus dólares del colchón, al promulgar la ley de Inocencia Fiscal II. No obstante, contadores plantean que, hasta que se produzca el vencimiento del plazo para presentar la declaración jurada del Impuesto a las Ganancias, restarían al menos cuatro medidas más.

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Vale recordar que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) postergó por quinta vez este jueves el plazo para presentar la declaración del 2025, que operaba este lunes, y lo pasó para el fin de mes.

Este viernes, en tanto, apareció en el Boletín Oficial el texto definitivo de Inocencia Fiscal y el decreto de promulgación de la norma, de manera que ya tiene vigencia. No obstante, ARCA y la Unidad de Información Financiera (UIF) tienen que también emitir resoluciones.

El contador Mario Goldman Rota plantea en redes sociales que quedarían por delante:

Decreto reglamentario que modifique el 93/2026, que fue el que reglamentó la versión 1 de Inocencia Fiscal.

que modifique el 93/2026, que fue el que reglamentó la versión 1 de Inocencia Fiscal. Resolución General de ARCA con las adecuaciones respecto de la primera versión.

con las adecuaciones respecto de la primera versión. Resolución de la UIF con adecuaciones.

con adecuaciones. Instrucción General de ARCA que modifique la Instrucción 3.



Claves: ¿qué cambios introduce la Ley de Inocencia Fiscal II? El paquete normativo aprobado recientemente en la Cámara de Senadores introduce modificaciones sustanciales al Régimen Penal Tributario y a la operatividad de la recaudación. Entre los puntos más sobresalientes del texto definitivo se destacan:

Principio de Presunción de Inocencia Tributaria: se invierte la carga probatoria en inconsistencias menores; el organismo fiscal no podrá presumir dolo ni aplicar sanciones penales de manera automática sin antes agotar la instancia de revisión administrativa.

se invierte la carga probatoria en inconsistencias menores; el organismo fiscal no podrá presumir dolo ni aplicar sanciones penales de manera automática sin antes agotar la instancia de revisión administrativa. Ganancias Simplificado: se establece un mecanismo abreviado de declaración determinativa de oficio para personas humanas con ingresos medios y bajos, eliminando la obligación de detallar consumos o variaciones patrimoniales complejas.

se establece un mecanismo abreviado de declaración determinativa de oficio para personas humanas con ingresos medios y bajos, eliminando la obligación de detallar consumos o variaciones patrimoniales complejas. Límite a las determinaciones de oficio retroactivas: los contribuyentes que adhieran al esquema simplificado y cumplan con sus obligaciones del período en curso quedarán blindados frente a fiscalizaciones o reclamos sobre ejercicios anteriores no prescriptos, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a la exteriorización de divisas.

los contribuyentes que adhieran al esquema simplificado y cumplan con sus obligaciones del período en curso quedarán blindados frente a fiscalizaciones o reclamos sobre ejercicios anteriores no prescriptos, con el objetivo de brindar seguridad jurídica a la exteriorización de divisas. Actualización de montos de punibilidad: se elevan de forma significativa los umbrales económicos a partir de los cuales una evasión es considerada delito penal tributario, adecuando las cifras a la inflación acumulada.

se elevan de forma significativa los umbrales económicos a partir de los cuales una evasión es considerada delito penal tributario, adecuando las cifras a la inflación acumulada. Condonación de multas formales: se prevé la eliminación de multas por presentaciones fuera de término y faltas formales para aquellos contribuyentes que regularicen su situación bajo el nuevo marco de Ganancias Simplificado.

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