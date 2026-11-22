Victoria Villarruel volvió a tensar su vínculo con el gobierno nacional , esta vez con el canciller Pablo Quirno , uno de los funcionarios de La Libertad Avanza más cercanos a Javier Milei. Este domingo acusó al ministro de estar "justificando lo indefendible" y le reclamó explicaciones públicas sobre "el catering pantagruélico" que paga la Cancillería.

La vicepresidenta la recordó además a Quirno, quien se posiciona como posible reemplazo de Luis Caputo en el Ministerio de Economía que "fuimos votados para ser austeros" . El disparador fue la visita del Canciller a La Noche de Mirtha, que conduce Juana Viale. Ante un comentario de la conductora sobre las dificultades de las pymes frente a la apertura importadora, el funcionario relativizó el cierre de más de 32.000 empresas.

Quiero sostuvo que muchas son unipersonales, de personas que pasaron a ser autónomas, y que eso se traduce en más empleo. Mencionó además una mejora de los salarios reales en el sector no formal. Atribuyó los cierres a la presión impositiva heredada de gobiernos anteriores, que, dijo, expulsa a la gente del sistema formal.

Villarruel le respondió con los presuntos gastos del catering de la Cancillería que se habría prorrogado por seis meses un contrato de comidas formales con la empresa ETNIK, con un aumento del 20% por cubierto . El servicio para los encuentros del Canciller pasaría de $97.500 a $117.000 por persona, y el de secretarios y otras autoridades, de $93.650 a $112.380. El tope autorizado es de $45,9 millones. Hasta ahora no hubo una respuesta oficial de la Cancillería.

El Sr Quirno justificando lo indefendible. Me gustaría que hubiera hablado del Catering pantagruélico que se paga para la Cancillería. Fuimos votados para ser austeros.

El episodio se inscribe en una larga lista de cruces, y Quirno ya había sido protagonista de un duelo en redes con la vicepresidenta. En agosto pidió que Villarruel diera "un paso al costado" si no comparte el rumbo del Gobierno, tras mensajes en los que la vicepresidenta expresó su "genuina preocupación" por el estado del Presidente. Y calificó sus comentarios de "pseudo golpistas", en línea con Patricia Bullrich y Diego Santilli, que también la habían cuestionado.

"Yo no desestabilizo a nadie, nada más lejos de mí. Yo en todo momento tengo apego y respeto por las instituciones del país y la Constitución nacional; todo lo hago por amor a la patria", había sido la respuesta de la titular del Senado al Ministro de Relaciones Exteriores. Luego cuestionó el tono elegido por el canciller para criticarla. "El canciller creo que se ha excedido, y creo que estas palabras deberían ser dichas cara a cara, no para escandalizar a la población", afirmó.

Con Manuel Adorni, el conflicto fue constante. En marzo, Villarruel compartió críticas al entonces funcionario por viajar con su esposa a Nueva York en el marco de Argentina Week. En junio, por las explicaciones sobre su declaración jurada, dijo que le parecía "una vergüenza su accionar y sus explicaciones". Días después, en el Día de la Bandera en Rosario, adonde fue sin invitación de la Casa Rosada, sostuvo que no hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que Adorni. Tras su renuncia, ironizó con un "Solo entré para leer los comentarios".

El Estado me paga un sueldo nada más. Al presidente por supuesto lo cubre en todo. A mi no. — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 22, 2026

Fuego cruzado en La Libertad Avanza

La semana pasada ya le había dedicado una burla a Juliana Santillán. La diputada libertaria difundió un video para explicar por qué la inflación de octubre fue del 2,2%, frente al 1,9% de septiembre. Y atribuyó la diferencia a cambios en los subsidios al gas y a la Ley de Zona Fría, al argumentar que, sin ese efecto, el dato habría sido de 1,9%. Villarruel respondió en X: "Son piezas dignas de Capusotto. Me hace reír mucho".

La rachas de respuestas de este fin de semana incluyó otros blancos. A la diputada libertaria Sabrina Ajmechet la calificó de "agente inglés" por un viejo posteo sobre Malvinas, y a una usuaria que la llamó kirchnerista le contestó que se había equivocado de cuenta y se fuera a la de Daniel Scioli. En otro intercambio dijo no creer "en el culto a la persona" y no obedecer "a quienes no fueron votados".

Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción. https://t.co/CjxjTdVH6F — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) November 19, 2026

La semana pasada, cuando el riesgo país superaba la barrera de los 1000 puntos, se disparaba el dólar y caían los bonos soberanos, Villarruel ahabia aprovechado para salir a cuestionar frontalmente el programa económico de Javier Milei. "Sin industria no hay trabajo, sin trabajo no hay familia. Sin familia no hay Nación Argentina. Porque la soberanía se construye y asegura con políticas que nunca pierdan el eje fundamental de la familia, el trabajo y la producción", había sido el reclamo de la vice.