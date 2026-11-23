Las acciones de YPF y los bancos argentinos cotizan en niveles de valuación históricamente bajos, mientras la deuda refleja una fuerte incertidumbre política. Qué muestran los múltiplos y por qué el pesimismo del mercado podría abrir una oportunidad de inversión.

Las acciones argentinas volvieron a mostrar valuaciones que hace unos meses parecían difíciles de imaginar. YPF cotiza a un múltiplo comparable con niveles anteriores al triunfo de Javier Milei y cercano a los mínimos de 2022. Los bancos , por su parte, vuelven a negociarse por debajo de su patrimonio contable .

Hay mucho pesimismo en los precios . La pregunta es cuánto de ese pesimismo está justificado y cuánto puede convertirse en una oportunidad si la economía mejora y el Gobierno logra sostener su rumbo.

YPF cotiza a unas 2,7 veces EV/EBITDA de los últimos doce meses. Es una valuación cercana al peor momento de 2022 (gobierno de Alberto Fernández ), durante la crisis que rodeó la salida de Martín Guzmán , y comparable con niveles previos al triunfo de Milei.

Acá conviene hacer una distinción: estamos hablando del múltiplo al que cotiza la empresa. Eso no significa que la acción tenga el mismo precio que entonces. Significa que el mercado paga una relación similar entre el valor del negocio y su generación operativa .

El EV es el valor de la empresa: a grandes rasgos, su capitalización bursátil más la deuda financiera neta. Permite mirar cuánto vale el negocio completo, incluyendo cómo está financiado. El EBITDA aproxima el resultado operativo antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones.

Para una petrolera tiene sentido porque es un negocio que requiere mucho capital, tiene deuda y registra depreciaciones importantes por sus inversiones. Mirar solamente la ganancia neta puede mezclar el desempeño operativo con efectos financieros y contables que dificultan la comparación.

Lo interesante es qué empresa hay detrás de ese múltiplo. YPF viene aumentando el peso de Vaca Muerta y transformando su producción. En el tercer trimestre de 2026, la producción de shale oil creció un 32% interanual y representó el 86% de su producción de petróleo. Es decir, hay una mejora operativa concreta para contrastar con la caída de la valuación. Por supuesto, un múltiplo bajo también puede reflejar dudas sobre cuánto de ese EBITDA es sostenible. Y mucho riesgo político.

¿Y en los bancos qué está pasando?

En los bancos, la herramienta cambia. Para analizar suele ser más útil mirar el precio sobre valor libro (P/BV). ¿Por qué no usamos el mismo múltiplo que para YPF? Porque en un banco el negocio es prestar plata y cobrar intereses. Como el EBITDA deja afuera esos intereses, no sirve tanto para medir cómo le va. Por eso miramos cuánto vale el banco en el mercado frente al patrimonio que tiene y cuánto puede ganar con ese patrimonio. El P/BV compara lo que el mercado paga por el capital de los accionistas con su patrimonio contable.

Evolución sector bancario.

El gráfico del sector bancario argentino, ponderado por capitalización bursátil, muestra justamente un nivel cercano a 0,8 veces. Una valuación deprimida, comparable a lo que valía cuando ganó Kicillof las legislativas bonaerenses del año pasado. Y también son niveles que se vieron antes de que ganara Milei. Esto permite poner en contexto a los bancos, que tienen mucho pesimismo en sus precios. El pesimismo también aparece en la deuda y es muy evidente. La tasa forward entre el AO27 y el AO28, con los bonos valuados a dólar CCL, ronda el 34% anual.

Gráfico tasa forward.

¿Qué significa eso en términos simples?

Los precios de un bono que vence en 2027 y otro que vence en 2028 permiten calcular qué tasa queda implícita entre ambos vencimientos. La cuenta considera los pagos de cada bono y muestra cuánto rendimiento exige el mercado por quedarse expuesto durante ese año adicional, que atraviesa el cambio de mandato presidencial.

Un 34% anual en dólares es una tasa extraordinariamente alta. Refleja incertidumbre política, dudas sobre la continuidad del programa económico y temor por la capacidad de pago. El mercado le pone un precio muy alto al riesgo de atravesar 2027 y llegar a 2028.

Y eso ayuda a entender por qué una empresa puede mejorar mucho (caso YPF) y, al mismo tiempo, cotizar a un múltiplo cada vez más bajo. Cuando aumenta el riesgo que los inversores le asignan al país, baja lo que están dispuestos a pagar por sus resultados.

¿Oportunidad?

Las valuaciones son atractivas, pero las acciones argentinas siguen siendo un cuchillo cayendo. Tiene sentido esperar a que afloje la sangría y los gráficos muestren señales de mejora antes de entrar.

YPF cotiza a un múltiplo comparable con niveles anteriores al triunfo de Milei y los bancos muestran descuentos importantes. La forward del 34% en dólares también refleja un mercado muy pesimista. Hay elecciones por delante y mucha volatilidad. Pero si Milei gana, estos precios habrán sido una oportunidad impresionante.

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Nota: El material contenido en esta nota NO debe interpretarse bajo ningún punto de vista como consejo de inversión o recomendación de compra o venta de un activo en particular. Este contenido tiene fines únicamente educativos y representa únicamente una opinión del autor. En todos los casos es recomendable asesorarse con un profesional antes de invertir.