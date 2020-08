Limitan opción más corta de pesificación

“Lo que se habla en la Resolución 381 es el potencial prorrateo que podría haber en Boncer 26. El límite a emitir es $452.854 millones y representa el 30% del total de VN de títulos elegibles en USD que pueden elegir convertir a pesos”, detalló una fuente con conocimiento de la estrategia. “El Boncer 28 no tiene límite más allá de la totalidad de los que pueden elegir”, agregó. Los inversores “que opten por convertir sus instrumentos a pesos con ajustes CER” no sufrirán quita nominal de capital, informó Economía.

La propuesta publicada, informó Economía, contempla que “los tenedores de Títulos Elegibles cuyas órdenes de canje sean aceptadas podrán optar, según las opcionalidades previstas en la ley, por recibir en la fecha de liquidación instrumentos de deuda pública denominados en dólares y denominados en pesos ajustables por CER”. Los títulos en dólares serán los mismos que los que se emitan para la reestructuración externa, venciendo en 2030, 2035, 2038 y 2041.

El cronograma establecido desde Hacienda definió un “período de aceptación temprana de la oferta” que rige desde la entrada en vigencia de la Resolución (ayer) hasta el 1 de septiembre y un “período de aceptación tardía” entre el 2 y el 15 de septiembre. Los resultados de cada período se conocerán el 4 y el 18 de septiembre, respectivamente. Y las fechas de liquidación de los nuevos títulos serán el 7 y el 21 del mismo mes. Todas las operaciones se realizarán a través de la Caja de Valores. Como consta en la Ley 27.556, los inversores decidan no canjear sus tenencias verán reperfilados sus pagos hasta 2022.

Además del canje de los títulos, la propuesta contempla el reconocimiento de los intereses corridos. “Si los títulos son presentados antes de la finalización del Período de Aceptación Temprana”, dice la Resolución, se pagarán intereses hasta el 4 de septiembre de 2020 (exclusive). Si “los títulos son presentados durante el Período de Aceptación Tardía”, se devengarán intereses hasta el 6 de abril (exclusive). La forma de pago de los intereses depende de qué tipo de título se elija. Quienes opten por los nuevos títulos en dólares, recibirán “Bonos de la República Argentina en dólares estadounidenses 1% 2029”; mientras que aquellos que elijan las opciones en pesos recibirán títulos adicionales de Boncer 26 y Boncer 28.

El total de títulos elegibles a canjear asciende a u$s 41.715 millones, según consta en el documento. De ese total, el mercado calcula que está en manos de privados el 34%. Los títulos emitidos post 2014 (Bonar, Bono Dual, Bontes, Letes y Lelink), totalizan u$s 33.160 millones y tendrán una quita nominal de capital del 3%. Los emitidos en los canjes de 2005 y 2019 (Par y Discount) no tendrán quita y su stock actual asciende a u$s 8.555 millones.