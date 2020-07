Lo que se dice en las mesas

“En todos lados se cuecen habas”, dice el dicho. Acá, tarde pero seguro, en el BCRA se dieron cuenta de que había gente que cobraba el IFE y compraba dólares dentro del cupo mensual de los 200. Anoche, el Directorio no quiso eliminar este desliz sino que, por ahora, obligan a los bancos a controlar “las cuentas que reciben transferencias de dólares en forma inusual”. Van tras los “coleros digitales”. Pero, como dice el dicho, nadie está exento y hasta en EE.UU. detectaron una curiosidad en medio de la pandemia: han “cobrado” los cheques mensuales de los u$s1.200 que lanzó el Gobierno para aliviar la crisis más de 1,5 millones de personas fallecidas. Parece que no hubo mucho esfuerzo de contralor y días atrás se reconoció que ya en abril habían entregado la ayuda estatal a personas recientemente fallecidas. Y si se trata de reflejos rápidos, no solo el BCRA, también la CNV se destaca al salir ahora con una norma que obliga a los fondos en pesos a valuar activos y tenencia en dólares al tipo de cambio oficial. Cómo era hasta ahora, los FCI en pesos que tenían algún activo con cotización en dólares lo valuaba al dólar al cual lo podía vender, o sea el dólar MEP. Qué pasa ahora si un FCI tiene dólares y se permiten los rescates antes de adecuarse a la nueva normativa iban a haber ganadores y perdedores por distinta valuación. Una “distribución del ingreso” sui generis. Pero como el mercado se la veía venir, ni lerdo ni perezoso ya hizo la “adecuación”. Esto mismo ocurrió en 2015. Otro dêjá vú. En el mercado estimaban que había unos u$s250 millones en FCI en pesos entre cash y activos del exterior. Pero cuidado con los que aún no vendieron (bonos soberanos, provinciales y corporativos), puede afectar, transitoriamente, las cotizaciones, aunque marginalmente. Muchos zoom y hasta encuentros ya en Fase 5. De lo que se habla es de cómo saldrá Alberto del entuerto pospandemia con una economía sin respirador y con pocas chances de generar empleo genuino. Del canje, se dice que la propuesta ecuatoriana complica a la Argentina porque es cercana a la del grupo AdHoc. El Gobierno buscará mostrar un 70% de deuda performing tras el canje, aunque queden holdouts para parecerse a la de Lavagna. Mientras Donald usa a Larry. Ampliaremos.