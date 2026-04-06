Qué hay detrás del rescate financiero del Gobierno a las provincias

Una docena de provincias le pidieron al presidente Javier Milei un anticipo de fondos de coparticipación frente a la caída del 8,3% de recursos del primer trimestre. El ministro Luis Caputo asegura que la pérdida de recaudación se debe a la baja de impuestos.

El gobierno nacional tuvo que salir a rescatar a una docena de provincias ante la caída de la recaudación.

Frente a la caída de la recaudación y de la actividad económica , el Gobierno nacional tuvo que salir en rescate financiero de una docena de provincias, a las cuales les anticipará este mes unos $400.000 millones .

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Así lo indica el decreto 219/2026 que se publica este lunes en el Boletín Oficial , tal cual había anticipado Ámbito. La cifra equivale a la caída de las transferencias no automáticas acumuladas del primer trimestre.

En total, si se suma la coparticipación y los envíos que van por fuera de las transferencias automáticas, la merma de recursos es del 8,3% en el primer trimestre .

El domingo por la noche, en una entrevista televisiva, el ministro de Economía, Luis Caputo, insistió en que la baja de los ingresos del fisco se debe a la reducción de impuestos aplicada por el Gobierno nacional.

"Los gobiernos de varias provincias de la República Argentina manifiestan que se ven impedidos, en forma transitoria, de atender financieramente los compromisos más urgentes derivados de la ejecución de su presupuesto de gastos y amortización de deudas", plantea el decreto.

Señala que "en función de ello, resulta necesario procurar soluciones inmediatas a las dificultades financieras transitorias por las que atraviesa un conjunto de provincias".

El decreto establece que "conforme a la norma reseñada en el considerando anterior, dichos anticipos deberán ser reintegrados dentro del mes de su otorgamiento, mediante retenciones sobre el producido de los mismos impuestos coparticipados".

De acuerdo con lo que señala la norma, el financiamiento será otorgado a una tasa del 15% anual y es para evitar que las provincias tengan que salir al mercado a tomar deuda a valores más altos.

Las provincias que pidieron auxilio fueron Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.

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Por qué tuvo que asistir la Nación a las provincias

Se trata de un verdadero rescate financiero a provincias en el marco de una fuerte baja de la recaudación de impuestos coparticipables.

Según señala el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), "la caída real de la recaudación nacional coparticipable, principalmente constituida por la recaudación del IVA y de Ganancias, afecta directamente al financiamiento de provincias y de CABA".

"Durante los últimos 3 meses se dio un aumento de la tasa de disminución de las transferencias totales acumuladas de 12 meses, pasando de crecer anualmente un 1,6% real en diciembre a caer un 3,2% real en marzo", dice el IARAF.

La consultora plantea que así se "genera una situación expectante en las provincias y CABA, principalmente en aquellas jurisdicciones que tienen alta dependencia de la recaudación nacional".

Según detalla en un reporte el diputado Guillermo Michel, "en el primer trimestre de 2026 el total de los recursos tributarios alcanzó los $50,6 billones". "Solo el 32% de ese total fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones".

El extitular de la Aduana durante la anterior gestión sostuvo que "respecto a los impuestos coparticipables a las provincias, una de las principales causas de esta baja de recaudación es el impacto de la caída de la actividad económica (IVA local) y la derogación de la suspensión de los certificados de exclusión de la percepción aduanera del impuesto (IVA Aduana)".

Michel indica que la caída de la recaudación del total de los recursos tributarios de las provincias, en términos reales, fue del 6,3% en el primer trimestre, lo que implicó una baja de los recursos coparticipados de $1,1 billones.

Por su lado, Politikon Chaco, la consultora que dirige el economista Alejandro Pegoraro, precisa que: