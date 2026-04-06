En pleno furor por Artemis 2, Donald Trump propuso recortar el presupuesto de la NASA

La iniciativa plantea una reducción de u$s5.600 millones para 2027 en medio de una misión tripulada clave y abre interrogantes sobre el rumbo de la agencia, ícono de EEUU.

La Casa Blanca propuso recortar un 23% el presupuesto de la NASA para 2027.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , propuso recortar el presupuesto de la NASA mientras Artemis 2 se dirige a la Luna. La iniciativa, reduce el financiamiento total en u$s5.600 millones y plantea un fuerte ajuste en áreas científicas .

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El plan presupuestario presentado por el Gobierno estadounidense contempla una reducción del 23% en los fondos de la NASA , lo que equivale a unos u$s5.600 millones menos. Dentro de ese esquema, el recorte más significativo impacta en el área científica, con una baja cercana al 50%.

Sin embargo, la propuesta también incluye un incremento de u$s1.000 millones para el programa Artemis , enfocado en el regreso de astronautas a la Luna. La decisión genera tensiones internas, ya que plantea dudas sobre cómo sostener las misiones tripuladas mientras se debilitan los programas de investigación que las hacen posibles.

El ajuste equivale a una reducción de u$s5.600 millones respecto a 2026.

Diversos actores del sector advirtieron sobre las consecuencias de la medida. Jack Kiraly, director de relaciones gubernamentales de The Planetary Society, fue contundente al describir el alcance del ajuste: “Se recortarían los programas de exploración del sistema solar exterior, la astrofísica, la heliofísica; todo aquello que contribuye al programa humano y lo hace posible” .

Desde esa organización también señalaron que el plan “socava” avances recientes de la agencia y agrega incertidumbre a proyectos clave como el sobrevuelo lunar de Artemis 2 o el telescopio espacial Nancy Grace Roman.

telescopio nasa.webp El telescopio espacial Nancy Grace Roman es uno de los proyectos que podría verse afectado por el ajuste.

Incluso calificaron la iniciativa como una “amenaza existencial” para el liderazgo científico de Estados Unidos en materia espacial.

La respuesta de la NASA ante la propuesta de recorte de presupuesto

Sin embargo, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó la propuesta del presidente y relativizó el impacto de los recortes. “El presupuesto de la NASA es mayor que el de cualquier otra agencia espacial en el mundo”, aseguró.

Además, recordó que el Gobierno ya había destinado u$s10.000 millones adicionales, principalmente para vuelos tripulados y exploración de Marte, lo que (según su visión) permitiría sostener proyectos clave como un eventual asentamiento lunar o nuevas misiones científicas.

Incertidumbre sobre la estación espacial y el rol privado

El recorte también pone en duda otros proyectos estratégicos, como el reemplazo de la Estación Espacial Internacional. La propuesta incluye una reducción de u$s1.100 millones en ese programa, lo que complica su continuidad.

nasaa El ajuste impacta en áreas de investigación y desarrollo tecnológico.

En paralelo, la NASA evalúa reforzar su vínculo con el sector privado, aunque persisten dudas sobre la viabilidad económica de ese modelo. “El turismo realmente no se ha materializado como un mercado”, explicó Dana Weigel, gerente del programa de la estación espacial.

La agencia ahora analiza alternativas, como acoplar nuevos módulos a la estructura actual y avanzar de manera progresiva hacia una transición comercial.