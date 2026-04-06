Las automotrices no aplicarán aumentos de precios en abril, pese a que la inflación no cede

Con un escenario aún inestable, Ford, Toyota, Chevrolet y Honda optan por sostener valores y aplicar cambios puntuales para ganar competitividad sin frenar la demanda.

El mercado automotor argentino atraviesa un momento de transición donde la estabilidad de precios se vuelve una herramienta clave para sostener el ritmo de ventas. En abril, las principales terminales decidieron evitar aumentos generalizados y avanzar con estrategias más quirúrgicas, combinando congelamiento de listas con promociones y leves ajustes.

Esta estrategia se mantiene pese a que la inflación se mantiene al alza, con un 2,9% tanto en enero como en febrero según el Indec, y se espera un guarismo similar para marzo.

En el caso de Ford , la marca mantiene sin cambios gran parte de su gama, incluyendo modelos como Maverick , Ranger Raptor , F-150 HEV , Transit y Mustang . Sin embargo, introduce modificaciones puntuales: la Ranger presenta variaciones según versión, con subas del 1% en XLT y Limited , bajas del 2% en variantes V6 y una reducción más fuerte del 5% en la versión Black .

También hay ajustes en SUV , donde la Territory baja un 4%, mientras que Bronco Sport y Everest reducen sus valores un 2%. En pick-ups grandes, la F-150 Tremor retrocede un 3,5%, en una clara búsqueda de posicionamiento.

En paralelo, Toyota mantiene su esquema sin sobresaltos, con una amplia gama que cubre desde autos accesibles hasta modelos premium. El Yaris arranca en $34,2 millones , mientras que el Corolla se ubica desde $44 millones . En SUV, el Corolla Cross supera los $51 millones , y la Hilux —clave del mercado— va desde $40,5 millones hasta más de $89 millones en sus versiones tope. En el extremo superior, aparecen modelos como SW4 (desde $91,5 millones ) y propuestas globales como Land Cruiser 300 (u$s 164.000 ).

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Por el lado de Chevrolet, la estrategia también pasa por sostener precios y ofrecer una gama competitiva. El Onix se posiciona entre $31,5 y $38 millones, mientras que el Tracker —uno de los SUV más demandados— va de $39,1 a $49 millones. En pick-ups, la S10 cubre un amplio rango entre $41,2 y $73,8 millones, y la Montana se consolida como opción intermedia desde $39,4 millones. En segmentos superiores, la Trailblazer roza los $80 millones y la Silverado supera los $130 millones.

En tanto, Honda refuerza su estrategia comercial con precios congelados y promociones directas. El Civic mantiene un valor promocional de u$s49.900, mientras que la CR-V EXL baja a u$s65.800 y la CR-V híbrida a u$s69.900, ampliando descuentos respecto a meses anteriores. Además, la marca sostiene financiación a tasa 0% a 12 meses en pesos, en alianza con Santander.

El panorama deja en evidencia una tendencia clara: las automotrices priorizan sostener el volumen de operaciones antes que trasladar aumentos. Con incentivos comerciales, financiamiento y ajustes puntuales, abril se consolida como un mes de equilibrio en el que las marcas buscan mantener la competitividad sin afectar la demanda.

Vale destacar que marzo cerró con una leve suba en el volumen de patentamientos, luego de un primer bimestre a la baja.