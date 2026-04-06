Todos los beneficios de Cuenta DNI en abril: ¿qué días hay descuento?

Todo lo que hay que saber para aprevrchar los descuentos de abril del banco provincia: qué días comprar, cómo los beneficios y cuáles son los topes de reintegro.

Los descuentos se pueden acumular según el día y el rubro y algunos alcanzan el 40%.

La billetera digital del Banco Provincia, Cuenta DNI , vuelve a posicionarse como una de las principales herramientas de ahorro para el consumo cotidiano en Buenos Aires. Los descuentos y promociones se transforman en un factor clave a la hora de porder reducir gastos y maximizar el rendimiento del dinero, especialmente en los gastos que hay que hacer todos los menes: como alimentos, farmacia y supermercados.

Durante este mes de abril, la aplicación renueva su esquema de beneficios con una combinación de descuentos tradicionales, nuevas marcas adheridas al mismo y la posibilidad de acumular promociones según el día de la semana. Este esquema, hace que los usuarios a prestar atención al calendario para aprovechar al máximo cada oportunidad de ahorro.

Uno de los beneficios más valorados por los usuarios de Cuenta DNI continúa vigente en abril: el descuento en comercios de cercanía, que incluye carnicerías, granjas y pescaderías. Se trata de un 20% de ahorro disponible de lunes a viernes, con un tope de reintegro de $5.000 por semana, que se alcanza con consumos de $25.000.

Este beneficio se destaca no solo por el alto porcentaje de descuento, sino por el impacto que tiene directo en productos de la canasta básica. En un escenario donde los alimentos suelen aumentar de precio contantemente debido a la inflación, este tipo de promociones se vuelve determinante para aliviar el gasto semanal de los hogares.

Algo clave es que se nos brinda la posibilidad de acumular este descuento con otras promociones según el día. Por ejemplo, puede combinarse con beneficios en librerías los lunes y martes, con farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, y con supermercados (no cadenas) los martes y miércoles. Siguiendo esa técnica de acumulación permite planificar compras y potenciar el ahorro.

Cuenta en dólares Imagen: Freepik

Descuentos en ferias, mercados y eventos bonaerenses

Otro de los puntos importantes del programa de beneficios es el impulso al consumo en ferias y mercados bonaerenses, donde el descuento alcanza el 40% todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana. Este tipo de promociones no solo favorece a los consumidores, sino que también incentiva la actividad de productores y emprendedores locales.

La amplitud del beneficio, el cual ahora está vigente todos los días, lo convierte en una opción ideal para quienes buscan alternativas más económicas en productos frescos, alimentos regionales o compras directas al productor. En este caso, la herramienta no solo cumple una función de ahorro, sino también de promoción de comercios cercanos.

También están los descuentos en universidades bonaerenses, que replican el mismo esquema de 40% con tope semanal.

Góndola supermercado COTO

Beneficios para jóvenes de 13 a 17 años y mayores de 60

El esquema de Cuenta DNI también tiene en cuenta beneficios específicos para determinados grupos etarios, como jóvenes de entre 13 y 17 años y personas mayores de 60.

También continúan vigentes otros beneficios que complementan la oferta general. Entre ellos se destacan los descuentos en gastronomía, con un 25% de ahorro los sábados y domingos (tope de $8.000 por semana), y en locales FULL de YPF, también con 25% de descuento durante los fines de semana, aunque sin incluir combustibles.

Las “marcas destacadas” son otro beneficio dentro del programa, con un 30% de ahorro todos los días y un tope de $15.000 mensual por marca. En este grupo aparecen cadenas muy conocidas como Havanna, Grido y Lucciano's, a las que se suman nuevas opciones como Le Park.

Por su parte, los descuentos en supermercados se mantienen activos durante toda la semana en cadenas adheridas, con un beneficio adicional del 5% para quienes cobran jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia.