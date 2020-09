Preocupa a empresarios la disponibilidad de los dólares para importar

La principal preocupación de los industriales pasa por las importaciones. Algunos temen que la escasez de dólares termine impactando en el acceso a insumos que provienen del exterior. “Esperamos que no se complique porque si no, tendremos inconvenientes con la producción. Hasta ahora no tuvimos problemas, pero Argentina necesita exportar más para no tener estos conflictos”, dijo a Ámbito el empresario del café Martín Cabrales.