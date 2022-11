Economistas liberales plantean como inevitable un programa de shock para 2024

El plan incluye un ajuste del dólar y de tarifas de servicios públicos; una fuerte reducción del déficit fiscal; un programa monetario “mínimamente ortodoxo” con tasas de interés positivas y financiamiento cero para el Tesoro; un acuerdo de precios y salarios; y un plan financiero.

“En el año 24 vamos a tener que hacer gestión de pasivos domésticos, un nuevo programa con el FMI y gestión de pasivos externos, sin caer en el default”, dijo Levy Yeyati, quien indicó que “no va a ser posible tener estabilidad macroeconómica sin volver a los mercados”.

El economista aseguró que el período ventana que tendría ese programa sería de entre 6 y 12 meses a partir del cual se tendría que aplicar un plan de reformas previsional, fiscal y laboral. Advirtió, en tanto, que la Argentina tiene escaso margen social para llevar a cabo reformas económicas pro mercado, al criticar las propuestas políticas duras que levantan sectores de Juntos por el Cambio y libertarios. “Eso de que lo hacemos poniendo huevos puede servir para el fútbol pero no para la política y la economía” señaló al poner de ejemplo recientes programas fallidos como el caso de la ex primera ministra del Reino Unido Liz Truss, quien trató de encarar una agresiva reducción de impuestos y generó una corrida contra los bonos y un aumento de la inflación, o el plan en Colombia de suba de impuestos que generó protestas sociales con 17 muertos.

Por su lado, Artana dijo que “para poder hacer gradualismo se necesita tener acceso al crédito”. “Hay muchos vencimientos concentrados en 2023, pero si el Gobierno actual logra hacer un rollover va a ser a muy corto plazo” dijo al apuntar sobre la deuda en pesos. El economista jefe de FIEL advirtió entonces que “si uno no está dispuesto a ir con una política de shock la inflación va a bajar lentamente”. “No existe la magia de decir que vamos a bajar rápidamente la inflación si no tenemos acceso al crédito o si no estamos dispuestos a hacer una política de shock en materia fiscal” , explicó.

Por su lado, Cañonero coincidió en que sin financiamiento es imposible evitar un ajuste fiscal más importante. En ese caso, planteó que “el gradualismo no es una opción”. “Argentina no tiene un problema de credibilidad del policy maker, el problema es el de la debilidad de las políticas, de una sociedad que puede aguantar o resistir las políticas que son necesarias”, detalló el director de CMF Asset Management. El analista coincidió en que será necesario aplicar un “cambio de régimen fiscal y monetario con una corrección de precios relativos”. También dijo que “hay papers que indican que en países donde se quisieron llevar a cabo las reformas terminaron dislocando la economía y atrayendo a outsiders de la política que nadie sabe cuál es su agenda. Argentina tiene que correr el riesgo”, aseveró.

Por su lado, Alejandro Werner, el ex director del Departamento Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI) expresó que el Gobierno que gane en 2024 va a tener que explicarle a la sociedad las reformas que se van a tener que hacer. “No hay soluciones rápidas ni hay soluciones sencillas. En Argentina, lo que eran malas palabras cuando nos tocó colaborar con la administración del presidente Mauricio Macri, ajuste, reformas, privatización, van a tener que formar parte del vocabulario y del programa de gobierno que se tenga que aplicar desde 2024”, aseguró.