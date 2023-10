EE.UU.: Exxon se fusiona con un gigante del fracking por u$s 60.000 millones

Exxon Mobil anunció que comprará a su rival de no convencional Pioneer Natural Resources , en un acuerdo de acciones valorado en u$s 59.500 millones, que lo dejará a la cabeza del principal yacimiento petrolífero de Estados Unidos, y le garantizará una década de producción a bajo costo.

La empresa fusionada podrá añadir 700.000 barriles por día de producción de petróleo y gas en el transcurso de los cuatro años posteriores al cierre del acuerdo.

Además, la transacción apunta a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la producción de petróleo por pozos combinando la tecnología de Exxon con el menor costo de operación de Pioneer, dijo Exxon.

La oferta representa una prima del 9% sobre el precio promedio de la acción de Pioneer durante los 30 días anteriores al 5 de octubre, cuando surgieron los primeros reportes sobre las negociaciones para una fusión.

4 grandes jugadores

El acuerdo, que se espera esté cerrado a principios de 2024, dejará a cuatro de las mayores compañías petroleras estadounidenses en control de gran parte del campo del no convencional de la Cuenca Pérmica y su extensa infraestructura.

Woods dijo que no prevé obstáculos de regulación antimonopolio para completar el acuerdo, y que seguirá adelante con un procedimiento de recompra de acciones en curso por 17.500 millones de dólares al año.

"La cuota de mercado de esta combinación parece estar por debajo de los umbrales que normalmente justifican la acción", dijo en una nota el analista de RBC Capital Markets, Scott Hanold.

Pioneer es el mayor operador del yacimiento petrolífero de la Cuenca Pérmica y representa el 9% de la producción bruta, mientras que Exxon ocupa el quinto lugar con el 6%, según los analistas de RBC Capital Markets.

Woods no dijo quién dirigirá la operación combinada. El jefe de la división de shale fue suspendido la semana pasada después de ser arrestado por acusaciones de abuso sexual. Sheffield, que se unirá al directorio de Exxon una vez que se cierre el acuerdo, había anunciado su intención de retirarse de Pioneer a finales de año.

Durante la gestión de Sheffield, Pioneer se ha fortalecido a través de acuerdos multimillonarios como los que sostuvo con sus rivales de shale, DoublePoint Energy, por u$s 6.400 millones, y Parsley Energy por u$s 7.600 millones en 2020.

La Cuenca Pérmica es sumamente apreciada por la industria de energía estadounidense debido a su costo relativamente bajo de extracción de petróleo y gas, con costos de producción bajísimos que promedian alrededor de 10,50 dólares por barril.

Se trata de la mayor adquisición de Exxon desde la compra de Mobil Oil por u$s 81.000 millones en 1998.

Pero no es su primer paso hacia el no convencional. Exxon adquirió XTO Energy por alrededor de u$S 41.000 millones en 2010, un acuerdo que condujo a una gigantesca amortización una década después, cuando los precios del gas natural cayeron.

El acuerdo anunciado el miércoles superará la adquisición de BG Group por parte de Shell por u$s 53.000 millones en 2016, que colocó a la petrolera en la cima del mercado mundial de gas natural licuado.

Por Anirban Sen y Sabrina Valle (Reuters)