El BCRA mantiene el apretón monetario y detectan señales de intervención para contener el dólar

El Gobierno parece haberle puesto un piso a las tasas de interés y un techo al dólar ya que los recientes movimientos el mercado demuestran que intervienen en varios mercados.

Pese a que el Banco Central (BCRA) emite pesos vía compra de divisas en el Mercado Libre de Cambios (MLC), el apretón monetario continúa porque la entidad los absorbe por otras vías. En un contexto de tasas altas para contener la demanda de dólares, la Base Monetaria registró una nueva contracción en febrero , mientras que distintas fuentes de la city confirmaron que esta semana hubo una intervención en el mercado cambiario en momentos de turbulencia internacional.

En febrero registró una caída de la Base Monetaria de $1,8 billones. "La expansión por compra de divisas fue más que compensada por las operaciones del sector público y del BCRA en las ruedas Repo", reveló Martín Polo , Jefe de estrategia en Cohen Aliados Financieros , quién también indicó que el alto "rollover" en las licitaciones del Tesoro también contribuyeron para absorber pesos.

En esa sintonía, Juan Manuel Franco , economista jefe de Grupo SBS , expresó: "La mirada del mercado está no solo en las compras del BCRA, que continúan, sino también en el plano monetario, con tasas de interés en pesos muy sensibles a las condiciones de liquidez, en un esquema discrecional en el que las licitaciones del Tesoro actúan como regulador de liquidez ".

Dicho esto, también aseguró que se detectó en las últimas ruedas "alguna intervención presunta del BCRA inyectando pesos por lo que consideró que "el Gobierno saldría a intervenir en caso que la tasa de mercado suba demasiado".

En las últimas jornadas, la turbulencia internacional por el recrudecimiento de la guerra en Medio Oriente generó vaivenes en el mercado bursátil local y una presión en el tipo de cambio. En este contexto, el Banco Central habría vendido cobertura cambiaria para moderar la suba.

"El volumen operado en el Dólar linked más corto (D30A6) trepó a u$s325 millones ayer, muy por encima de los u$s79 millones de la rueda previa y del promedio mensual de febrero (u$s19 millones), lo que sugirió presencia oficial en ese tramo de la curva", reveló PPI.

En esa misma línea, la consultora 1816, destacó que el Central habría tenido que incrementar su participación vendedora en la curva dólar linked "para evitar que el peso se deprecie incluso más en una rueda en la que el real brasilero y el peso chileno se derrumbaron -2,0% y -2,6% respectivamente".

Y ampliaron: "El jueves veremos si se nota el impacto de las aparentes ventas de Lelink del Central sobre la operatoria de Repo y en las siguientes ruedas podremos inferir si el Tesoro, que la semana pasada habría participado en el MLC tanto comprando como vendiendo en distintas ruedas, también operó ayer en el spot".

Tasa de interés: el BCRA le pone un piso en el 20%

En el marco de la próxima licitación, hay vencimientos por alrededor de $10,4 billones concentrados en Duales y Lecaps. "En este contexto continúa aplanándose la curva a tasa fija en pesos con la Tasa Efectiva Mensual (TEM) de abril en el orden de 2,4%", destacó Wise Capital.

Por su parte, desde la consultora 1816, revelaron: "Si bien el sistema financiero cuenta con un colchón de liquidez tal que las tasas overnight todavía no se despegan del piso de 20% que establece el BCRA tomando Pesos en A3, la curva de tasa fija empezó a incorporar a sus precios la posibilidad de que el Central mantenga este tenor de operaciones de mercado abierto contractivas, que de extenderse en el tiempo podrían consumir la liquidez excedente antes de que liquide la licitación del Tesoro de la semana próxima".