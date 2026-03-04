Los bonos en dólares y los ADRs rebotan hasta 3% y se toman un respiro en medio del conflicto global + Seguir en









Los bonos soberanos en dólares muestran leves subas, con avances de hasta 0,5%, mientras el riesgo país se mantiene por encima de los 570 puntos.

Así cotizan los principales activos argentinos este miércoles. Depositphotos

Los bonos en dólares rebotan hasta 0,5% este miércoles, tras cuatro jornadas a la baja, en medio de un contexto global adverso marcado por la escalada del conflicto en Medio Oriente. La ofensiva militar de Estados Unidos e Israel sobre Irán continúa condicionando el clima de negocios y empuja a los inversores a buscar activos de refugio para sus carteras.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Así, los bonos en dólares operan con subas de hasta 1,5% encabezadas por el Global 2046 hasta 1,9%, seguido del Global 2035 (1,5%) y el Global 2041 (1%). Así, el riesgo país medido por el J.P Morgan se ubica en 574 puntos básicos.

“El mercado internacional viene operando en un escenario altamente turbulento por la escalada del conflicto bélico en Medio Oriente, que presiona al alza a los commodities energéticos y golpea a los activos de riesgo”, señaló Juan Manuel Francos, economista jefe de Grupo SBS.

Según el analista, si bien los premarket del miércoles mostraban cierta recuperación en las acciones internacionales, la incertidumbre geopolítica aún está lejos de disiparse.

En el plano local, explicó que la atención del mercado se concentra no solo en las compras de divisas por parte del Banco Central, sino también en la dinámica monetaria. “Las tasas de interés en pesos siguen siendo muy sensibles a las condiciones de liquidez, en un esquema discrecional donde las licitaciones del Tesoro funcionan como regulador”, indicó.

S&P Merval y ADRs Por otra parte, el S&P Merval sube 1,1% a 2.624.326,14 puntos, y en dólares 1,9% a 1.784,04 puntos. Las acciones locales más destacadas son BBVA (3%), Transener (2,9%), Transportadora Gas del Norte (2,8%) y Banco Macro (2,6%). Por otra parte, los ADRs argentinos operan con subas de hasta 3% lideradas por Grupo Supervielle, Pampa Energía (2,2%) y Grupo Financiero Galicia (2,1%).