El dólar emerge victorioso en medio de la guerra en Medio Oriente, con una suba del 1,4% semanal + Seguir en









Mientras tanto, los activos de refugio como metales preciosos y criptomonedas registraron pérdidas durante el conflicto bélico.

Cómo evolucionó el dólar en comparación al resto de activos y monedas esta semana. ChatGPT IA

Frente a la continuidad de la guerra en Medio Oriente, el dólar se posicionó como el único ganador durante esta semana. La moneda estadounidense creció un 0,2% hasta situarse en 99,00, reanudando su ascenso hacia el máximo de más de tres meses, mientras que registró una suba del 1,4% en lo que va de la semana.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Durante las pasadas sesiones volátiles, tanto acciones y bonos como activos de refugio —desde metales preciosos hasta criptomonedas— sufrieron caídas significativas. En esa línea, el dólar revirtió rápidamente las pérdidas iniciales para cotizar al alza, dejando al euro con una caída del 0,2% hasta u$s1,1608 y a la libra esterlina con una caída del 0,27% hasta u$s1,3335.

"Parece que no hay escapatoria. Los activos refugio tradicionales, como el oro, no están desempeñando su papel habitual", afirmó Bas van Geffen, estratega macroeconómico de Rabobank. Asimismo, destacó: "Teniendo en ‌cuenta la fuerte apreciación del índice DXY, y la liquidez del dólar, parece que es el rey".

dolar blue inversiones finanzas Depositphotos Incertidumbre con respecto a las tasas de interés globales El aumento de los precios de la energía aumentaron la preocupación por un posible resurgimiento de la inflación, que podría modificar las perspectivas de las tasas de interés de los principales bancos centrales.

Según CME FedWatch, los operadores ahora están valorando solo un 34% de posibilidades de que la Reserva Federal ‌(Fed) recorte los tipos en junio, contra el 46% de hace una semana. Mientras tanto, las expectativas de flexibilización de las tasas por parte del Banco de Inglaterra también se redujeron.

Por el contrario, los mercados aumentaron sus apuestas por subidas de tasas del Banco Central Europeo ya este año. "Además de los participantes en el mercado, son los bancos centrales los que ahora ‌ven con creciente preocupación el retorno de la inflación", anticipó Thierry Wizman, estratega global de divisas y tipos de interés de Macquarie Group.

Temas Dólar