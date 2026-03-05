Real blue: a cuánto opera este jueves 5 de marzo

La cotización minuto a minuto para la compra y venta de la divisa brasileña en nuestro país.

El real blue cotiza a $259,75 para la compra y a $270,75 para la venta .

El real paralelo , que circula en el mercado " negro ", generalmente tiene un valor más alto que el oficial. Esto se debe a que se adquiere fuera de los bancos y tiene una cotización independiente.

El real oficial marcó los $263 para la compra y a $278 para la venta. A su vez, el real tarjeta , que es el utilizado para compras en el exterior, se ubicó a un valor de $361,4.

El real brasileño es la moneda de curso legal en Brasil desde 1994. Actualmente, es la divisa más fuerte de América Latina y se encuentra en el puesto número 20 de las monedas más intercambiadas en todo el mundo.

El símbolo del real brasileño es R$ y existen los siguientes billetes: 2, 5, 10, 20, 50 y 100 reales . En cuanto a las monedas, se encuentran disponibles las de 5, 10, 25, 50 centavos y 1 real.

A cuánto opera el dólar oficial hoy, jueves 5 de marzo

El dólar oficial minorista cerró a $1.370 para la compra y a $1.420 para la venta en el Banco Nación (BNA). En tanto, en el promedio de entidades financieras que reporta el Banco Central (BCRA), la divisa lo hace a $1.427,83 para la venta.

En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar cerró a $1.400,50.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, jueves 5 de marzo

El dólar blue cerró a $1.395 para la compra y a $1.415 para la venta, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.

Valor del CCL hoy, jueves 5 de marzo

El dólar CCL cerró a $1.468,71 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 4.9%.

Valor del dólar MEP hoy, jueves 5 de marzo

El dólar MEP cerró a $1.425,47 y la brecha con el dólar oficial es de 1.8%.

Precio del dólar tarjeta hoy, jueves 5 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.846.

Cotización del dólar cripto hoy, jueves 5 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.455,19, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, jueves 5 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, cerró en los u$s73.701, según Binance.