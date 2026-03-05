Las empresas industriales pierden confianza en el Gobierno y baja la disposición a invertir

Menos de la mitad de las empresas relevadas por el Centro de Estudios de la UIA dice que es buen momento para invertir. El 70% dice que no está en nivel óptimo.

La caída de la demanda es el principal problema que enfrentan las empresas industriales.

De acuerdo con datos del Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la disposición a invertir de las empresas del sector se está diluyendo . El reporte indica que las empresas están usando la mitad de su capacidad instalada (52%) y que las expectativas de alcanzar un nivel óptimo de sus plantas se ha postergado para la segunda mitad del año.

"El 70,4% proyecta alcanzar el nivel óptimo recién en el segundo semestre de 2026, lo que refleja un progresivo debilitamiento de las expectativas de recuperación", señala el informe. En ese sentido, el CEU señala que "para el 72,4% de las empresas esta utilización estuvo por debajo del nivel considerado óptimo".

El reporte indica que la disposición a invertir es la segunda más baja desde abril de 2024. En ese momento solo el 34,4% de las firmas creía que era un buen momento para expandirse. En enero de 2025 el 57% pensaba que era buen momento para invertir y en enero de 2026 cayó a 46,9%.

Un elemento a tener en cuenta es que el relevamiento se llevó a cabo antes del debate de la Reforma Laboral y a ntes de que se produjera la crisis de la fábrica de neumáticos FATE.

En los últimos años se había dado un fenómeno curioso. Mientras que los indicadores de inversión y actividad eran bajos, el optimismo de los industriales respecto del gobierno de Javier Milei era alto. Pero en enero de este año eso parece haberse roto.

expectativas

"Mientras que el año pasado un 68,6% de las empresas había anticipado una mejora a nivel país para 2026, este año solo el 27,6% dijo estar mejor", dice el reporte.

En ese sentido, el CEU indica que "las expectativas para el próximo año se moderaron, con una menor proporción de consultados que prevé una mejora en la situación económica de la empresa (47,8%), en su sector de actividad (41%) y a nivel país (51%)".

La caída de la demanda en el centro de atención

El reporte indica que "la caída de la demanda interna fue señalada como la principal preocupación por el 46,1% de las empresas encuestadas". "El 23,1% marcó la caída de la demanda de otras industrias, el 16,1% la caída de la demanda de hogares y el 7% la caída de la obra pública", plantea

El trabajo indica además que "en segundo lugar, se ubicó el aumento de costos (19,7%), con mayor incidencia del costo laboral (49,6%), seguido por materias primas e insumos nacionales (16,8%)".

Aunque el costo laboral ha sido siempre el principal factor apuntado por los empresarios, en enero de 2025 la proporción de empresas que lo ubican en ese lugar ha crecido.

Por otro lado, la dificultad para competir con bienes importados que venía creciendo en los últimos relevamientos y se ubicó en tercer lugar para el 19,4% de las firmas.