El Gobierno actualizó el régimen de importación de bienes usados y amplió el listado: más excepciones y suma maquinaria clave

La medida de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME incorpora nuevos vehículos especiales y busca facilitar equipamiento productivo sin modificar el esquema vigente.

El Gobierno actualizó el régimen de importación de bienes usados y habilitó la incorporación de nuevos equipos, en una decisión orientada a ampliar el acceso a maquinaria para sectores productivos estratégicos . La medida fue oficializada a través de la Resolución 5/2026 de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía .

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La normativa sustituye el Anexo I de una resolución previa y redefine el listado de bienes alcanzados, en el marco del régimen vigente para la importación definitiva de bienes usados comprendidos en posiciones específicas del nomenclador arancelario.

El cambio se vincula con la necesidad de adecuar la normativa y simplificar procedimientos , alineando el esquema actual con lo establecido en el Decreto 110/99 y sus modificatorias, que regula la prohibición general de importar vehículos usados, aunque contempla excepciones para unidades con características especiales.

En ese sentido, la actualización incorpora dentro de esas excepciones nuevos vehículos con usos específicos, en línea con lo dispuesto por el Decreto 273/2025, que habilitó que estos casos se rijan por el régimen general de bienes usados.

Uno de los puntos centrales de la medida es la inclusión de maquinaria utilizada en la actividad forestal , en particular equipos tipo “forwarder” destinados al transporte de troncos. Según el informe técnico de la Dirección de Política Automotriz y Regímenes Especiales , la decisión responde a necesidades detectadas en el sector foresto-industrial , relevadas por la Dirección Nacional de Desarrollo Foresto Industrial .

El objetivo es generar mayores oportunidades de inversión y modernización en la cadena productiva, facilitando el acceso a equipamiento que no estaba contemplado hasta ahora dentro del régimen.

La resolución también ratifica el rol de la Secretaría de Industria, Comercio y PyME como autoridad de aplicación, con facultades para dictar normas complementarias y actualizar el listado de posiciones arancelarias alcanzadas.

Además, se inscribe dentro de la reorganización administrativa dispuesta por el Decreto 215/2026, que asignó estas competencias al titular de la Secretaría de Coordinación de Producción dentro del Ministerio de Economía.

De este modo, el Gobierno avanza con una reconfiguración del esquema de importaciones de bienes usados, enfocada en compatibilizar regulaciones, reducir trabas administrativas y acompañar las demandas del aparato productivo sin alterar las restricciones generales vigentes.