La selección de Argelia oficializó la convocatoria de 27 futbolistas para el Mundial 2026. El equipo dirigido por Vladimir Petkovi, será el primer rival de la Selección Argentina el próximo 16 de junio en Kansas a partir de las 22 horas.
Mundial 2026: confirmados los convocados de Argelia, el primer rival de la Selección argentina
Entre los convocados destaca el regreso de Riyad Mahrez, extremo del Al-Ahli y exjugador del Manchester City. Además de Luca Zidane, Houssem Aouar, Amine Gouiri y Rayan Aït-Nouri. Además, fueron citados cuatro arqueros para la preparación final previa al debut.
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La nómina argelina se presentó al filo del plazo, lo que generó especulaciones debido al exceso de jugadores respecto al máximo permitido. La FIFA establece que solo 26 futbolistas pueden integrar la lista final, mientras que la convocatoria actual incluye a 27. El nombre sobrante podría deberse a la presencia de cuatro arqueros, lo que sugiere que uno de ellos será excluido antes del inicio del torneo.
Entre los convocados destaca el regreso de Riyad Mahrez, extremo del Al-Ahli y exjugador del Manchester City. Con más de 90 partidos internacionales y cerca de 32 goles, el capitán argelino es una de las principales amenazas ofensivas del equipo con su experiencia y liderazgo.
La convocatoria también incluye a Luca Zidane, arquero del Granada CF e hijo de Zinedine Zidane. Tras disputar varios encuentros de prueba y una Copa Africana de Naciones, Luca optó por representar el país de origen de su familia paterna.
El cuerpo técnico, encabezado por Petkovi, deberá tomar una decisión clave en las próximas horas: definir quién será el jugador descartado. Todo indica que la elección recaerá sobre uno de los arqueros, aunque el equipo aún no ha ofrecido detalles al respecto.
Argelia volverá a disputar una Copa del Mundo después de 28 años de ausencia y llega con la ilusión de convertirse en una de las sorpresas del torneo.
Los 27 convocados de la selección de Argelia
Arqueros
- Luca Zidane
- Oussama Benbot
- Melvin Mastil
- Abdelatif Ramdane
Defensores
- Rafik Belghali
- Samir Chergui
- Rayan Aït-Nouri
- Jaouen Hadjam
- Aïssa Mandi
- Ramy Bensebaïni
- Zineddine Belaïd
- Achref Abada
- Mohamed Amine Tougaï
Mediocampistas
- Nabil Bentaleb
- Hicham Boudaoui
- Houssem Aouar
- Farès Chaïbi
- Ibrahim Maza
- Yacine Titraoui
- Ramiz Zerrouki
Delanteros
- Mohamed Amine Amoura
- Nadhir Benbouali
- Adil Boulbina
- Farès Ghedjemis
- Amine Gouiri
- Anis Hadj Moussa
- Riyad Mahrez
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