Molinos Agro mejoró un 20% su ganancia y aprovechó los altos márgenes de la molienda de soja

La firma agroindustrial del grupo Pérez Companc elevó sus ventas y su resultado operativo durante el primer trimestre fiscal, impulsada por los altos márgenes de molienda y una actividad industrial a plena capacidad.

La compañía explicó que durante el trimestre logró capitalizar márgenes de molienda de soja y girasol superiores al promedio histórico, gracias a una producción récord que impulsó la actividad comercial durante el inicio de la cosecha.

Molinos Agro inició el ejercicio 2026/27 con una mejora en sus principales indicadores financieros. La agroindustrial del grupo liderado por Luis Pérez Companc , cuyo año contable cierra el 31 de marzo, registró durante el primer trimestre fiscal (abril-junio) un incremento de las ventas y de la rentabilidad, favorecida por márgenes de molienda de soja y girasol superiores al promedio histórico , una producción récord al comienzo de la cosecha y una utilización plena de su capacidad industrial.

De acuerdo con los estados financieros presentados ante la Comisión Nacional de Valores (CNV), la compañía obtuvo ingresos por ventas por $1,078 billón , frente a los $1,011 billón registrados en igual período del ejercicio anterior. En ese contexto, el resultado operativo alcanzó los $65.838 millones , lo que representó una mejora interanual del 25% .

Luego de contabilizar el resultado financiero y el impuesto a las ganancias, la empresa cerró el trimestre con una ganancia neta de $45.961 millones , un 20% superior a la obtenida un año antes, cuando había alcanzado los $38.306 millones. La utilidad representó el 4,3% de las ventas del período.

En la reseña informativa que acompañó el balance, la compañía explicó que durante el trimestre logró capitalizar márgenes de molienda de soja y girasol superiores al promedio histórico , gracias a una producción récord que impulsó la actividad comercial durante el inicio de la cosecha.

La empresa señaló, no obstante, que esos mejores márgenes se vieron parcialmente compensados por un incremento de los costos , principalmente por el aumento de los gastos variables asociados a la energía.

Aun así, destacó que "la mejora en la contribución neta, sumado a una actividad industrial a plena capacidad, permitió mejorar los ingresos por ventas y alcanzar un resultado operativo de $65.838 millones", equivalente a un crecimiento del 25% respecto del mismo trimestre del ejercicio anterior.

Los estados financieros reflejan además una mejora en la ganancia bruta, que pasó de $74.683 millones a $86.381 millones, mientras que los ingresos de actividades ordinarias crecieron hasta $1,091 billón.

Molinos Agro figuró como la empresa más destacada entre las operaciones de M&A del primer semestre, según el informe que presentó Aon.

Mayor actividad exportadora y mejores indicadores financieros

El desempeño operativo también se reflejó en la evolución del negocio comercial. Aunque el volumen de molienda mostró una leve caída respecto del mismo período del año anterior, las ventas totales aumentaron hasta 1,71 millones de toneladas, impulsadas principalmente por el crecimiento de los embarques al mercado externo.

En materia financiera, el flujo de efectivo utilizado en las actividades operativas fue de $60.517 millones, una cifra significativamente inferior a los $353.157 millones registrados en igual trimestre de 2025. Al mismo tiempo, las actividades de inversión generaron un flujo positivo de $88.084 millones, lo que permitió cerrar el período con una variación positiva en la posición de efectivo.

Por otra parte, el patrimonio de la compañía ascendió a $201.130 millones, frente a los $185.281 millones de un año atrás, mientras que el índice de liquidez mejoró hasta 1,068, por encima del 0,969 registrado en junio de 2025.

En cuanto a las perspectivas, Molinos Agro reafirmó que continuará enfocada en "consolidar y potenciar su rol de proveedor internacional de productos derivados de la molienda de oleaginosas y cereales para clientes independientes de escala relevante", apoyándose en la eficiencia operativa de su planta industrial, su red de originación de materias primas y su infraestructura portuaria.