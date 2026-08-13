DiDi refuerza su matriz de seguridad con IA para prevenir incidentes durante los viajes

La plataforma asegura que logró reducir 55% los incidentes reportados durante el último año y que el 99,99% de sus viajes termina sin problemas registrados. También usa tecnología predictiva y mayor precisión en mapas para evitar situaciones de riesgo antes de que ocurran.

Desde que desembarcó en la Argentina en 2020 , la plataforma de movilidad DiDi fue incorporando distintas herramientas para mejorar la experiencia de pasajeros y conductores. Ahora, la compañía decidió poner el foco en un aspecto que atraviesa todo el recorrido: la prevención de incidentes mediante inteligencia artificial, tecnología predictiva y algoritmos capaces de interpretar en tiempo real lo que ocurre durante un viaje.

La nueva propuesta fue presentada ante la prensa por Belén Barceló, gerente de Producto e Innovación de DiDi Argentina , quien explicó que la compañía desarrolló una nueva matriz de seguridad que busca intervenir en diferentes momentos del viaje, desde que el pasajero solicita el vehículo hasta que llega a destino.

La estrategia parte de una premisa: "La seguridad eficiente es la que previene este incidente antes de que suceda". Por eso, sostuvo, "cuando una noticia no llega a los medios, es porque no sucedió".

El resultado que DiDi mostró como principal indicador de su estrategia es una reducción del 55% en los incidentes reportados durante el último año . A la vez, la compañía afirma que actualmente 99,99% de los viajes finaliza sin incidentes reportados .

La cifra resume, según la empresa, el objetivo de la nueva matriz: pasar de una seguridad basada principalmente en la reacción ante un problema a otra que intervenga antes de que el incidente ocurra. "Esta es nuestra búsqueda, que no sucedan", sintetizó Barceló.

La compañía opera actualmente en casi 400 localidades del país y plantea que la seguridad no debe quedar limitada a las herramientas que se activan después de un problema.

La apuesta es que los algoritmos puedan detectar condiciones del viaje, anticiparse a determinadas situaciones y ofrecer información más precisa tanto al pasajero como al conductor. "Lo que nos importa ahora es la prevención de un incidente", explicó Barceló durante la presentación.

Optimización del punto de encuentro

El sistema comienza a funcionar incluso antes de que el vehículo llegue a buscar al pasajero. Una de las principales novedades está relacionada con la precisión de los puntos de encuentro y destinos, a partir de una serie de optimizaciones de los mapas de la aplicación.

Según explicó Barceló, DiDi realizó 14 optimizaciones orientadas a determinar con mayor exactitud dónde se encuentra el pasajero, por qué vereda debe esperar, de qué lado de una avenida está ubicado y cuál es el punto más conveniente para que el conductor pueda detenerse.

La precisión tiene una implicancia directa sobre la seguridad. Según explicó Barceló, “no es lo mismo que un pasajero deba caminar por la calle mirando el teléfono para encontrar el vehículo que saber exactamente dónde debe esperar”.

Tampoco es igual que un conductor tenga que detenerse y buscar al pasajero entre varias personas a que la aplicación le indique con precisión el punto de encuentro.

En ese sentido, la plataforma incorporó herramientas que permiten seleccionar el punto exacto mediante una especie de burbuja sobre el mapa y determinar incluso cuánto deberá caminar el pasajero hasta llegar al lugar acordado.

También se trabaja con una vista de calle en 360 grados, que permite visualizar dónde debe ubicarse el usuario y desde qué dirección llegará el vehículo.

El sistema incorpora además una función de izquierda-derecha, diseñada para identificar de qué lado de una avenida se encuentra el pasajero y cuál es el lugar más seguro para realizar el ascenso o descenso.

La herramienta busca resolver situaciones habituales en avenidas de varios carriles, donde una dirección puede ubicarse sobre una vereda poco conveniente para detenerse debido al tránsito, colectivos o bicicletas.

Cómo quitar incertidumbre sobre el punto de destino

La misma lógica anterior se aplica al destino. El algoritmo no solamente debe interpretar una dirección sino también determinar si se trata de una numeración par o impar y de qué lado de la calle corresponde detenerse. "No es a esta cuadra, no es a esa intersección, sino que es una dirección en particular", explicó Barceló. Para DiDi, esa precisión permite reducir el tiempo que el pasajero permanece en la calle y también evita que el conductor tenga que detenerse en lugares inconvenientes.

Otro componente central de la nueva matriz es la precisión de las rutas y de los tiempos de viaje. Los algoritmos incorporan información sobre tráfico, cortes, semáforos y condiciones en tiempo real para calcular recorridos más eficientes. La compañía sostiene que esta tecnología permitió lograr 20% menos de desvíos de ruta y una mejora de 30% en la optimización de los tiempos de viaje. A su vez, las estimaciones de duración alcanzaron una precisión superior al 90%.

La idea es que el conductor pueda recibir una ruta que tenga en cuenta anticipadamente las dificultades que encontrará durante el recorrido. "Cuando el algoritmo calcula con mucha más precisión la ruta que debes tomar, no tiene luego que desviarse porque ya se anticipó a estos eventuales desafíos que podría tener el tránsito", señaló Barceló.

El objetivo no es solamente llegar más rápido. Para DiDi, una ruta más precisa también implica una ruta potencialmente más segura, porque reduce desvíos, detenciones inesperadas y maniobras que pueden producirse cuando el conductor se encuentra con una situación que no había sido contemplada inicialmente.

Código PIN para un viaje más previsible y controlado

La aplicación también busca ofrecer mayor previsibilidad y control. El pasajero puede conocer cuánto demorará el vehículo en llegar, identificar al conductor, observar su fotografía, conocer su calificación y la cantidad de viajes realizados. Antes de subir, además, dispone de la información sobre el vehículo, la patente y el modelo.

A esto se suma una herramienta particularmente enfocada en evitar uno de los problemas más básicos pero potencialmente riesgosos de las plataformas de movilidad: subir al vehículo equivocado. El código PIN permite que pasajero y conductor confirmen que se trata del viaje correspondiente.

El pasajero proporciona el código al conductor y ambos pueden verificar que el emparejamiento sea correcto. Incluso existe la posibilidad de reproducir el código en audio.

"El código PIN unifica este emparejamiento", explicó Barceló, quien señaló que se trata de una funcionalidad que surgió a partir de los pedidos realizados por los propios conductores durante las conversaciones que DiDi mantiene periódicamente con usuarios en distintas provincias.

La compañía también reforzó los controles sobre quienes conducen a través de la plataforma. El proceso incluye verificación de identidad, documentación, licencia vigente, seguro, coincidencia entre fotografía y documento, reconocimiento facial y validación de antecedentes penales. La diferencia, según explicó Barceló, es que estos controles no quedan necesariamente limitados al momento del alta.

El reconocimiento facial puede volver a solicitarse de manera aleatoria para comprobar que la persona que está utilizando la cuenta continúa siendo la misma que fue registrada. "No es solo cuando te registraste y luego adiós", explicó la ejecutiva. El objetivo es mantener actualizado el proceso de validación y detectar eventuales inconsistencias en la identidad del conductor.

También se realiza una verificación de antecedentes penales que puede actualizarse, en lugar de depender exclusivamente del certificado presentado al momento del registro. "Nosotros chequeamos esos antecedentes penales", afirmó Barceló al explicar uno de los cambios en el proceso de control.

Modo Búho: monitoreo del recorrido en tiempo real

La matriz de seguridad incluye además herramientas específicas para situaciones que puedan requerir una supervisión más activa durante el viaje. Una de ellas es el denominado modo búho, que permite activar el monitoreo del recorrido, compartir los datos del viaje y utilizar la función de grabación de audio.

Cuando está activado, el sistema permite monitorear en tiempo real el recorrido mediante la geolocalización de la aplicación. El objetivo es verificar que el origen y el destino se correspondan con lo establecido en el viaje.

La grabación de audio, por su parte, se almacena de manera cifrada. Barceló explicó que DiDi no accede al contenido de esas grabaciones, pero quedan disponibles para el usuario en caso de que sea necesario utilizarlas.

Actualmente estas herramientas son opcionales, aunque la compañía analiza la posibilidad de activarlas por defecto en determinadas circunstancias. Barceló puso como ejemplo los viajes realizados durante la madrugada: si el sistema identifica determinados patrones de uso, podría eventualmente activar automáticamente el monitoreo para sumar una capa adicional de seguridad.

Otro de los componentes de la matriz es el denominado "emparejamiento ideal", un algoritmo que busca seleccionar, entre los conductores disponibles, aquel que mejor se adapta a las características y preferencias del pasajero. Para ello se toman en cuenta las calificaciones anteriores, los reportes, las consultas realizadas al equipo de soporte y determinados comportamientos registrados en la plataforma.

El sistema intenta identificar qué aspectos son relevantes para cada usuario. Una pasajera puede valorar especialmente la conducción, el respeto de la ruta o la tranquilidad durante el viaje, mientras que otros pasajeros pueden priorizar diferentes características. "Es en este emparejamiento ideal en el cual estamos encontrando pasajero y conductor o pasajera y conductora que matcheen a la perfección", explicó Barceló.

Opciones para la seguridad de las mujeres

En paralelo, DiDi mantiene DiDi Mujer, una funcionalidad que permite a las conductoras elegir recibir exclusivamente viajes de pasajeras mujeres. La opción es voluntaria y busca otorgar mayor control a las mujeres que trabajan como conductoras en la plataforma.

La herramienta tiene también una dimensión vinculada con la incorporación de mujeres al sistema. Según los datos presentados por la compañía, 15% de los 500.000 conductores registrados en el país son mujeres, mientras que la cantidad de conductoras creció más de 121% interanual.

Barceló destacó además que 70% de esas conductoras sostienen económicamente sus hogares, por lo que las mejoras de eficiencia en los tiempos de viaje también tienen un impacto directo sobre sus ingresos.

Para DiDi, todas estas funcionalidades forman parte de una misma matriz y no deberían considerarse prestaciones premium. "Todas estas medidas y toda esta matriz que rodea a la aplicación no debería ser un lujo o algo premium, sino que para nosotros es un estándar", afirmó Barceló.

La compañía también busca que la tecnología se adapte al contexto específico de cada ciudad y no funcione como una solución uniforme. La plataforma opera en casi 400 localidades, con realidades urbanas diferentes, y por eso los algoritmos deben interpretar condiciones concretas de cada lugar.

En ese punto, Barceló insistió en que la tecnología no puede funcionar aislada de las personas. "Toda esta innovación y estos algoritmos tecnológicos que pueden sonar tan innovadores, no son nada si no tienen el contexto humano detrás", concluyó.