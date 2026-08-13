Los ADRs bajan hasta 2%, pero una acción avanza 5% y el riesgo país se aleja de los 470 puntos

El riesgo país que estuvo presionado en los últimos días por factores locales e internacionales, marca un sutil descenso que lo aleja de los 470 puntos básicos. Paralelamente el mercado pondrá su foco en esta jornada en el dato de inflación de julio que publicará este jueves el INDEC . El mercado espera alrededor de 2% mensual .

Los bonos soberanos operan dispares en el terreno local. Suben hasta 0,5% de la mano del Global 2046 , aunque otros como el Global 2029 cede 0,4%. En ese marco, el índice que mide el J.P Morgan opera en los 467 puntos básicos , lo que implica que los bonos que cotizan en la plaza extranjera arrancan la jornada con leves alzas.

El S&P Merval cae 0,7% a 2.978.157,51 puntos básicos y dentro de las acciones líderes las que más suben son: Cresud (-1,9%), Ternium (-1,3%) y BBVA (-1,3%).

En la jornada previa, las acciones argentinas y los bonos soberanos volvieron a arrojar mayoría de pérdidas , mientras que el riesgo país superó los 470 puntos básicos.

Cómo fue la última licitación del Tesoro

El miércoles, además, el Tesoro llevó adelante la primera licitación de deuda en pesos del mes, en la que se enfrentó a un vencimiento bajo con relación a licitaciones pasadas, esta vez de $4,5 billones. Tras el cierre del mercado se conoció que la secretaría de Finanzas renovó prácticamente la totalidad de esos vencimientos, ni más ni menos.

"Al haber resultado una colocación prácticamente equivalente al nivel de vencimientos en pesos, el efecto directo de la licitación sobre la liquidez del sistema financiero resulta neutro. Si bien la liquidez general continuará respondiendo en los próximos días a la dinámica de otros factores (como la actividad en la ventanilla de pases o el mercado secundario), el resultado elimina cualquier efecto inmediato de absorción o expansión de liquidez sobre las tasas de corto plazo", señaló al respecto Eric Ritondale, economista jefe de PUENTE.