Juan José Retamero, de Mina Gualcamayo: "Necesitamos un RIGI robusto a 30 años para producir 3 millones de onzas de oro"

La clave del cambio, según comentó Retamero en una extensa charla con este cronista en Buenos Aires, fue evitar cualquier interpretación ambigua que pudiera poner en riesgo el proyecto en el futuro. “Queremos un proyecto firme, robusto y sin riesgos, aunque eso implique demoras” , afirma. "La autoridad no puede aprobar proyectos a la ligera. Nuestro proyecto es relevante y complejo, se está evaluando con rigor", agregó.

La transformación de Gualcamayo es notable: de estar al borde del cierre, con un pasivo de más de 200 millones de dólares, hoy la firma tiene balances positivos por 170 millones y financiamiento propio para iniciar obras. Retamero insiste en que el RIGI debe tener una visión de largo plazo: “Tiene sentido si es por 30 años. De lo contrario, pierde toda lógica”.

Juan José Retamero Mina Gualcamayo "Gualcamayo está completamente saneada gracias a inversiones que el grupo realizó en los últimos 18 meses", enfatizó el empresario español Juan José Retamero, líder de AISA Group. Mina Gualcamayo

Periodista: ¿Cuál es la historia del AISA Group?

Juan José Retamero: Nosotros siempre hemos sido traders, compramos mercancía, commodities, nos posicionamos y tenemos una red global de clientes. Operamos con vino, mosto, con oro, pescado, carne, aceites, granos y trabajamos en diferentes países: India, en Europa, Estados Unidos, Canadá, en algunas partes de África y especialmente en China. En los últimos años hemos evolucionado: pasamos de la comercialización pura a la inversión directa en empresas, particularmente en Argentina.

Periodista: ¿Qué inversiones tienen en Argentina?

Juan José Retamero: Tenemos presencia en Mendoza, , San Juan, Chubut y Buenos Aires. En San Juan, por ejemplo, no solo tenemos minería, el año pasado compramos un predio de la una antigua fábrica Cinzano donde haremos un desarrollo urbanístico, comercial y empresarial único. Actualmente empleamos a unas 1.000 personas con la posibilidad real de duplicarlas en los próximos dos o tres años.

Periodista: ¿Por qué decidió invertir en Mina Gualcamayo?

Juan José Retamero: Veníamos haciendo trading de oro, aprendiendo sobre el commodity y cumpliendo con todos los requisitos para exportar. Surgió la oportunidad de adquirir Gualcamayo y la motivación fue clara: el enorme potencial minero de Argentina. El país exporta 4.000 millones de dólares anuales en minerales; Chile, con la misma cordillera, exporta 50.000 millones. La brecha es enorme y representa una oportunidad.

image Vista del campamento minero. A fines de 2024 Minas Argentinas SA, la operadora de la Mina Gualcamayo, se convirtió en la primera empresa con base en San Juan en pedir la adhesión formalmente al RIGI.

Periodista: ¿Qué cambió en Argentina para decidir comprar una mina?

Juan José Retamero: Para invertir en Argentina hay que tener una visión de largo plazo. No es un país para una operación especulativa. Las condiciones han mejorado, pero lo imprescindible son reglas claras: seguridad jurídica, disponibilidad de divisas y una carga fiscal competitiva. Si eso se consolida, el escenario será francamente favorable.

Periodista: ¿Cree que el RIGI y otros cambios recientes a la Ley de Inversiones Mineras contribuyen a blindar las inversiones?

Juan José Retamero: El RIGI es un paso clave. Hay escepticismo externo, pero yo respondo con firmeza: incluso si hay imponderables, lo fundamental es la seguridad jurídica. Hoy hay voluntad de estabilizar el escenario para el inversor y eso, poco a poco, se está logrando.

Periodista: ¿Cuánto pueden aportar estas inversiones al desarrollo en San Juan?

Juan José Retamero: Muy significativo. No somos una corporación con deuda o accionistas externos, invertimos recursos propios y tenemos la obligación moral y estratégica de reinvertir en el territorio donde se generan los recursos. San Juan tendrá prioridad en ese sentido.

Periodista: ¿En qué estado está actualmente la empresa Minas Argentinas, que posee la mina Gualcamayo en San Juan?

Juan José Retamero: Estaba en causa de disolución, con plan de cierre y patrimonio negativo de u$s200 millones. En solo tres meses, cerramos 2023 con un patrimonio positivo de u$s170 millones. Reestructuramos personal, salvamos 300 empleos y la operación genera resultados positivos diarios.

Mina Gualcamayo San Juan El Proyecto Carbonatos Profundos o DCP (Deep Carbonates Project) es un depósito de oro en sulfuros ubicado debajo de la mineralización de oro en óxido, existente en la mina subterránea de Gualcamayo

Periodista: ¿Y qué proyecto tienen para Gualcamayo?

Juan José Retamero:. Estamos iniciando la factibilidad del Proyecto Carbonatos Profundos (DCP), un yacimiento de sulfuros ubicado bajo la mineralización de óxidos actual. Requiere una nueva planta de procesos. Entre 2027 y 2029, proyectamos alcanzar 1.000 empleados directos, más contratistas.

Periodista. ¿Así piensan en exportar más oro?

Juan José Retamero: Contamos con 5 millones de onzas en recursos, de los cuales 3 millones son reservas probables y probadas, todo certificado bajo NI 43-101. Esas reservas representan entre 90 y 100 toneladas de oro. Con la nueva planta, estimamos producir 150.000 onzas anuales durante al menos 20 años.

Periodista: ¿Y tienen más aéreas para explorar?

Juan José Retamero: Nuestra propiedad cubre 40.000 hectáreas y solo el 3% está explorado. Durante 20 años se priorizaron óxidos para la planta actual, pero los sulfuros eran desechados. Por eso el nuevo RIGI incluye una planta para sulfuros: allí está el futuro. Solo esta inversión requiere un capital de entre 600 y 800 millones de dólares.

image Del valle de lixiviación de Gualcamayo ya sean extraído 1.800.000 onzas, pero hay por lo menos 340.000 onzas recuperables. Sin embargo, para adecuar el RIGI y no generar dilaciones, lo quitaron del proyecto.

Periodista: ¿De dónde surgirán los fondos como para invertir?

Juan José Retamero: Con recursos propios. La empresa está financiera y operativamente sana. Pero además, Gualcamayo está completamente saneada gracias a inversiones que el grupo realizó en los últimos 18 meses. Gualcamayo genera flujo de caja positivo diariamente, produciendo 150 onzas diarias, sin apilar mineral nuevo desde hace aproximadamente 1 año y medio.

Periodista: ¿Y por qué no se aprueba el RIGI para Gualcamayo?

Juan José Retamero: Porque la autoridad está cumpliendo con su deber. No puede aprobar proyectos a la ligera. Nuestro proyecto es relevante y complejo. Se está evaluando con rigor. Preferimos un RIGI firme a 30 años y sin riesgos, aunque eso implique demoras.

Juan José Retamero Mina Gualcamayo Juan José Retamero dijo que la magnitud del RIGI inicial "lo hacía inviable como paquete completo" y por eso decidieron "concentrarse en lo esencial". Mina Gualcamayo

Periodista: En los últimos meses parece que el Gobierno aceleró los análisis de proyectos RIGI…

Juan José Retamero: A mí lo que me interesa es que el RIGI se cumpla durante 30 años. Lo que nosotros necesitamos es un RIGI robusto, que la autoridad haga su trabajo, que sabemos lo está haciendo, y que lo fiscalice en toda su extensión. Hemos tenido muchas reuniones con la autoridad, pero siempre en este fin: la autoridad necesita que los proyectos que se aprueben cumplan con todos los requisitos para evitar cualquier problema futuro. Y nosotros somos los primeros interesados en que se cumpla absolutamente con todos los requisitos y que no haya ningún cuestionamiento, porque nos estamos jugando un futuro muy importante. El RIGI tiene sentido si es para 30 años, tiene poco sentido para si es para tres o cuatro años.

Periodista: ¿Cómo fueron los intercambios de información y solicitudes con las autoridades para mejorar el proyecto?

Juan José Retamero: Respondimos siete pedidos formales de información. El proyecto está comprendido y validado. Gualcamayo ya tiene infraestructura, licencia social y ambiental, caminos, luz, agua. Estamos interactuando con las autoridades de forma continua.

Periodista: El material acopiado en el Valle de Lixiviación tuvieron que excluirlo del RIGI…

Juan José Retamero: Al comprar Minas Argentinas, los libros reflejaban un inventario recuperable de 40.000 onzas aproximadamente. El Valle había recibido 2,8 millones de onzas, de las cuales se extrajeron 1,7 millones. Se decía que el resto no era recuperable, pero tras auditarlo todo (desde origen, leyes, extracciones, recuperaciones metalúrgicas, etc.), determinamos que quedaban 340.000 onzas recuperables. Para extraer estas onzas había que invertir alrededor de 200 millones de dólares en suministro de agua, nuevo sistema de riego, planta de cal, bombas, mejoras en la planta de procesos, reperfilado de taludes. Finalmente para evitar demoras o malentendidos y no retrasar el RIGI que permite iniciar y abordar la construcción de la nueva planta de procesos para procesar el mineral sulfurado del distrito, decidimos retirar el expediente global (que contenía las inversiones para el valle de lixiviación) y presentar uno nuevo que contuviera solo la planta de procesos para procesar mineral sulfurado del distrito, exploración y planta fotovoltaica.

Periodista: Pero tuvieron que modificarlo, quitar la pila y varias obras complementarias...

Juan José Retamero: Inicialmente incluimos el Valle, una planta de cales, gaseoducto, exploración y un parque fotovoltaico, junto con la nueva planta de procesos. Todo era razonable y favorable. Pero la magnitud del RIGI lo hacía inviable como paquete completo. Decidimos concentrarnos en lo esencial: la nueva planta de sulfuros, exploración y el parque solar.

Periodista: ¿Y qué quedó de todo eso?

Juan José Retamero: El Valle seguirá bajo la Ley de Inversiones Mineras. El gasoducto y la planta de cales se harán, posiblemente bajo otro RIGI o herramienta. Pero el foco ahora es que el proyecto principal sea aprobado con todas las garantías.