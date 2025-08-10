El thriller protagonizado por Mark Wahlberg que regresó a Netflix y arrasa con la lista de éxitos







Un intenso drama criminal que vuelve a conquistar al público de la app de streaming gracias a una trama de apuestas, deudas y decisiones al límite.

Una historia de apuestas, deudas y peligro que mantiene la tensión al máximo y demuestra por qué Mark Wahlberg es un imán para el suspenso.

Desde su llegada, Netflix demostró una habilidad única para detectar qué quiere ver su audiencia y en qué momento. Su catálogo combina estrenos originales, grandes clásicos, producciones independientes y películas que, aunque se estrenaron hace años, vuelven a conquistar a las nuevas generaciones cuando reaparecen en la plataforma de streaming.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En este contexto, varias propuestas están regresando y, casi de inmediato, se ubicaron en el Top 10 de lo más visto. Entre ellas, un intenso thriller encabezado por Mark Wahlberg que, pese a haber llegado a la gran pantalla hace casi una década, hoy vuelve a encender el interés del público y lidera el ranking de tendencias.

"El apostador", dirigida por Rupert Wyatt, está basada en la película de 1974 escrita por James Toback. Y este remake, llega a la app con una trama de ritmo vertiginoso, personajes moralmente complejos y un juego constante entre riesgo y redención que la convierten en uno de esos desafíos que atrapan desde la primera escena. ¿Estás preparado?

The Gambler 4 ¿De qué trata "El apostador"? Jim Bennett es un profesor de literatura con un secreto oscuro: una adicción al juego que lo arrastra a deudas impagables y a vínculos peligrosos con prestamistas del mundo criminal. Lejos de buscar ayuda, se sumerge en un ciclo autodestructivo, apostando sumas cada vez mayores con la esperanza, o la ilusión, de recuperar lo perdido.

The Gambler 5 Cuando sus deudas lo colocan en la mira de grandes mafiosos, nuestro protagonista deberá enfrentarse no solo a sus acreedores, sino también a su familia y sus estudiantes. Entre la tentación de un último golpe y la posibilidad de redención, su vida se convierte en una carrera contrarreloj donde cada decisión puede ser la última. ¿Hasta dónde puede llegar una persona cuando su mayor enemigo es el mismo?

Tráiler de "El apostador" Embed - El Jugador - Tráiler oficial (HD) Reparto de "El apostador" Mark Wahlberg como Jim Bennett.

John Goodman como Frank.

Brie Larson como Amy Phillips.

Michael K. Williams como Neville Baraka.

Jessica Lange como Roberta.

Anthony Kelley como Lamar Allen.

Alvin Ing como Lee.

Domenick Lombardozzi como Ernie.

Emory Cohen como Dexter.

Steve Park como Two.

Leland Orser como Larry.

George Kennedy como Ed.

Temas Netflix

Streaming

Películas