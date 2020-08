Rodríguez: "Creo que la emisión no genera inflación en este momento"

Carlos Rodríguez: Yo estoy encerrado en casa. Pero a mi me suena que sí, por las cosas que veo y por el hecho de que simplemente la gente no le está prestando atención a la cuarentena. Los números van a dar un poco de rebote. No me cabe la menor duda. Estábamos cayendo brutalmente. La economía estaba paralizada y sí... va a haber un poco de rebote, desde el suelo.

P: ¿Usted piensa que esto se debe a medidas del Gobierno? ¿Cómo evalúa el acuerdo con los acreedores privados?

C.G.: Hay buenas noticias que no se deben especialmente al accionar del Gobierno. Uno: la gente no le da pelota a la cuarentena. Dos: se está por arreglar el tema de la deuda a los niveles que pedían los acreedores. Después de seis meses de negociar ‘al cohete’ le hemos dado a los acreedores lo que querían. Bueno, todo se toma como un éxito. Tómenlo como quieran, pero el hecho es que van a firmar los papeles y van a salir los bonos.

P: Tras el acuerdo, los pagos más importantes van a quedar para el gobierno próximo...

C.G: Este Gobierno no va a poder pagar la deuda externa. El próximo gobierno lo va a tener que hacer. Yo tenía bonos argentinos, mis ahorros están en bonos, acepté el acuerdo. Espero que me los paguen; si no, me muero de hambre. Y esto no es porque confío, es que si compro dólares después los tengo que vender a $70. El dólar no es un mecanismo de ahorro hoy en día.

P: Es que precisamente al principio no va a haber vencimientos importantes...

C.G: Es que yo no sé cómo van a pagar. Una cosa es lo que firme este Gobierno y otra es cómo van a hacer para pagar. Porque otra cosa es el plan económico para salir de la cuarentena. Y ahí yo empezaría a criticar. Ellos dicen que van a salir con más Estado. Y lo que digo es que Macri ya nos dejó arruinados con más Estado. Yo no sé cómo van a salir si ya tienen un déficit fiscal primario terrorífico, insostenible. Somos uno de los países más atrasados.

P: El Gobierno afirma que en breve va a anunciar medidas para la salida de la crisis.

C.R.: No es momento de arruinar la bonita primavera que se viene. Hace 40 años que critico al populismo. Las 60 medidas de Alberto Fernández me parecen un chiste. Esas 60 medidas le van a dar para 180 inauguraciones.

P: ¿Usted dijo que se viene una primavera?

C.R.: ¡Qué veranito¡ Si estábamos al 10% de la actividad, cualquier cosa, hasta una mariposa volando da reactivación. Esto es un chiste. No hay plata para pagar sueldos, se tiene que abonar todo con emisión monetaria. Este Gobierno no tiene dólares ni pesos reales para pagar los sueldos. Están con una teoría, que es válida en este momento, de que la emisión no genera inflación.

P: ¿Cree que eso sea cierto?

CR. Es cierto en el sentido de que como la gente está encerrada en sus casas ha aumentado la demanda de billetes groseramente. La gente no quiere ni ir al banco a buscar sus billetes. Eso está pasando en Brasil también. Es un fenómeno único que los keynesianos lo han tomado de la teoría de que la demanda de dinero no existe. Es falso. Están confundidos. Es por el pánico al virus. La gente va a al banco, cobra su sueldo, se lo lleva a su casa y paga todo con billetes.

P: Hay economistas que plantean que no estamos cerca de una hiperinflación. ¿Qué piensa?

C.R.: El Gobierno supone que puede seguir emitiendo billetes, y es verdad. Por ahora sí. Pero cuando el país se recupere se va todo “a la miércoles”. Es un aviso, el que alerta no traiciona. Por ahora yo diría que no hay riesgo de hiperinflación. Estamos con inflaciones de 2% por mes y en cambio la emisión bien definida está al 10% por mes. ¿Hasta cuándo dura esto? No sé... Y la producción está a cero...

P: En el momento en que pase la pandemia, ¿cómo supone que tiene que encara el Gobierno la salida económica?

C.R: Ahí está la teoría de los dos gobiernos: o tenemos un gobierno de economía de mercado capitalista o tenemos una economía chavista centroamericana. O siguen los políticos viviendo a costa del pueblo creando más asentamientos y con menos inversión externa y más controles o somos una economía capitalista como el resto del planeta.

P: El ministro Martín Guzmán afirma que no tiene apuro por arreglar ahora con el FMI. ¿Cómo lo ve?

C.R.: Desde los años 60 estamos arreglando cuentas con el FMI. Lo que pasa es que el pueblo quiere vivir de arriba. Este pueblo argentino no comparte la ética del trabajo y la propiedad privada y va a seguir votando a quienes prometan vivir de la propiedad privada de los demás.