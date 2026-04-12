El Banco Mundial cuestionó el régimen de Tierra del Fuego y lo calificó como una "política industrial fallida"

El documento advirtió sobre su alto costo fiscal y la falta de resultados en productividad y exportaciones. Señaló que genera “incentivos perversos” y no logró mejoras tecnológicas.

Duro informe sobre el costo fiscal del régimen que beneficia a la provincia.

Un informe del Banco Mundial volvió a poner en debate el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego , al calificarlo como una “política industrial fallida” y cuestionar tanto su elevado costo fiscal como sus resultados en términos productivos.

El documento, titulado “Panorama económico de América Latina y el Caribe: Revisitando la política industrial”, fue presentado en el marco de las reuniones de primavera que el organismo realiza junto al Fondo Monetario Internacional (FMI), y en las que participa el ministro de Economía argentino, Luis Caputo.

“El paquete de incentivos especiales para la cadena de islas en el extremo sur de Argentina, el régimen de Tierra del Fuego, es ampliamente considerado como un caso de política industrial fallida , empañada por interferencias políticas y fallas fundamentales de diseño que han persistido durante décadas”, sostiene el informe.

El Banco Mundial respaldó su diagnóstico en estimaciones recientes que ubican el costo fiscal del régimen en torno a los u$s1.070 millones anuales, una cifra que surge de un estudio del centro de investigación Fundar basado en datos hasta 2023.

El informe reconoce que uno de los objetivos originales del régimen —impulsado en 1972 mediante la ley 19.640— sí se cumplió: el crecimiento poblacional de la provincia. En ese sentido, destaca que la población de Tierra del Fuego pasó de 13.500 habitantes en 1970 a 190.000 en 2022, lo que representa un aumento del 1.300% en cinco décadas.

Sin embargo, el balance económico es mucho más crítico. Según el organismo, el esquema de incentivos no logró generar mejoras significativas en productividad ni en desarrollo tecnológico, a pesar del fuerte costo para el Estado y para los consumidores.

“El apoyo ilimitado sin un procedimiento ni un cronograma para reducir la asistencia puede proporcionar incentivos perversos, socavando el objetivo inicial”, advierte el documento.

En esa línea, señala que el régimen fue extendido en reiteradas oportunidades —la última vez en 2021, con vigencia hasta 2038— sin establecer condiciones claras de desempeño ni un plan de transición, lo que contribuyó a perpetuar sus distorsiones.

Además, el Banco Mundial subraya que, pese a los beneficios otorgados a la industria electrónica radicada en la isla, no se observaron avances relevantes en términos de calidad de productos ni en la capacidad exportadora del sector.

El informe también retoma conclusiones del estudio de Fundar, que define al régimen como “un testimonio de aquello que la política de desarrollo productivo no debería ser en el siglo XXI”, al considerar que no promueve la agregación de valor ni establece un horizonte de salida.

Cuál es el costo del régimen de promoción de Tierra del Fuego

Desde el punto de vista fiscal, el costo anual estimado equivale al 0,22% del Producto Interno Bruto (PBI), más del doble del presupuesto del Conicet y cerca del 87% del gasto público en Ciencia y Tecnología, lo que refleja el peso del esquema en las cuentas públicas.

El análisis también pone el foco en el impacto sobre los consumidores, que durante décadas enfrentaron precios más elevados en productos electrónicos como resultado del esquema de protección.

Como referencia, el Banco Mundial menciona que la calidad de los bienes —medida a través del valor unitario de exportación— es un indicador clave de productividad. En ese sentido, contrasta el caso del vino de alta gama con la producción fueguina, para ilustrar la falta de avances en valor agregado.

En este contexto, el informe concluye que, pese a su larga trayectoria y elevado costo, el régimen no logró consolidar una base productiva competitiva ni reducir la dependencia económica de la provincia, lo que reabre el debate sobre su continuidad y eventual reformulación.