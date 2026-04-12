Cuánto salen las estufas en abril 2026: precios y alternativas eléctricas y a gas

Calefaccionar el hogar no es una tarea sencilla, ya que hay que tener varios factores en cuenta para elegir la opción más efectiva y segura.

Es clave tener varios aspectos en cuenta a la hora de elegir la mejor opción para este otoño/invierno.

Con la llegada de los primeros fríos, elegir cómo calefaccionar el hogar se vuelve una verdadera encrucijada. El mercado tiene disponibles varias opciones, pero no todas las casas admiten los distintos tipos de modelos que existen y cada uno tiene ciertas medidas de seguridad.

El no entender esto, puede ocasionar graves consecuencias en la salud de los usuarios, aunque también hay que sumar otro factor más que importante: el precio de los equipos y el costo que generan , ya que hay opciones tanto eléctricas como a gas.

Uno de los puntos principales es el tamaño del ambiente que se quiere calefaccionar. No todos los equipos rinden igual, y elegir una estufa con menor potencia de la necesaria puede hacer que el espacio tarde en calentarse o que el consumo termine siendo más alto por el uso prolongado.

También es importante prestar atención al tipo de instalación y el uso que se le va a dar. Las estufas eléctricas son más prácticas para mover y usar en distintos espacios, mientras que las de gas necesitan ciertas condiciones para funcionar de forma segura dentro del hogar.

A eso se suma la seguridad . En las eléctricas, el riesgo suele estar en el uso, como enchufes en mal estado o cercanía con materiales inflamables. En las de gas, el punto crítico es la ventilación : una mala instalación o falta de aire puede generar monóxido de carbono, por lo que es clave usarlas en condiciones adecuadas.

Calefacción Freepik El caloventor ganó mucha popularidad por su efectividad en los ambientes pequeños. Freepik

Estufas electricas vs estufas a gas: ventajas y desventajas

Las estufas eléctricas son una de las opciones más simples de usar. Se enchufan, empiezan a calentar en poco tiempo y no requieren instalación, lo que las vuelve una alternativa rápida para espacios chicos o medianos dentro del hogar. Además, suelen tener un precio más accesible al momento de la compra, aunque el consumo puede sentirse si se usan muchas horas.

Las estufas a gas, en cambio, ofrecen mayor potencia y funcionan mejor para calefaccionar ambientes grandes o durante varias horas seguidas. Dentro de este grupo hay diferencias importantes. Las estufas sin salida al exterior toman el aire del ambiente, por lo que necesitan ventilación constante.

Las de tiro balanceado, en cambio, usan un sistema cerrado que toma aire desde afuera y expulsa los gases al exterior. Esto evita que el aire del interior se vea afectado, por lo que suelen ser las más elegidas para dormitorios o espacios cerrados dentro del hogar, siempre con instalación adecuada.

Estufa tiro balanceado Getty Images Getty Images

Precios y tipos de estufas en el mercado en abril 2026

En abril de 2026, los precios muestran una diferencia clara según el tipo de calefacción. Dentro de las estufas eléctricas, los modelos de entrada como las de cuarzo o halógenas se ubican entre $26.000 y $55.000. Son equipos pensados para espacios chicos o para un uso más puntual dentro del hogar.

En un rango intermedio aparecen los convectores y caloventores, con valores que van de $50.000 a $130.000. Estos modelos ya ofrecen mayor potencia y una mejor distribución del calor, además de sumar funciones como termostato para regular el consumo. Por encima de ese nivel, los equipos de mayor eficiencia se ubican entre $110.000 y $230.000, con mejoras en rendimiento, diseño y tecnología.

En las estufas a gas, la diferencia de precio es más marcada. Los modelos sin salida al exterior se encuentran entre $220.000 y $350.000 y son una opción frecuente para calefaccionar ambientes medianos o grandes dentro del hogar. Por su parte, las estufas de tiro balanceado, que utilizan un sistema cerrado más seguro al no tomar aire del interior, se ubican entre $240.000 y $430.000.

Por último, los hogares o leños a gas se ubican en el segmento más alto. Los kits básicos parten desde $160.000, mientras que las estructuras completas pueden superar los $600.000 según el diseño y la capacidad. En estos casos, además de calefaccionar, también se busca un efecto visual similar al de una chimenea.