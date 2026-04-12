Las ventas minoristas pyme volvieron a caer en marzo, pese a las compras del inicio escolar + Seguir en









El comercio minorista pyme mostró una nueva caída en marzo, en un contexto de consumo debilitado y altos costos operativos. Aunque algunos rubros lograron sostener la actividad, predomina la cautela entre los empresarios y se mantiene baja la predisposición a invertir.

Las ventas continúan con una caída acumulada de más del 3% en lo que va del año. Foto: NA

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas registraron una leve caída en marzo, en un contexto marcado por la debilidad del consumo y la cautela del sector comercial. Según los datos relevados a precios constantes, la actividad descendió 0,6% interanual y también mostró una baja del 0,4% frente a febrero.

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De acuerdo con la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), el desempeño reflejó un escenario de demanda contenida, en el que el inicio del ciclo escolar aportó cierto dinamismo puntual, pero no logró compensar la pérdida de poder adquisitivo y el aumento de los costos operativos.

En cuanto a las expectativas para el resto del año, predomina la incertidumbre. El 48% de los empresarios consultados considera que las ventas se mantendrán en los niveles actuales, mientras que un 39,7% proyecta una mejora y un 12,4% anticipa un deterioro de la actividad.

unnamed (3) La contracción de las ventas se mantiene desde marzo 2025 En este marco, la disposición a invertir continúa limitada: el 59,1% evalúa que no es un buen momento para realizar desembolsos, frente a un 13,1% que lo ve como una oportunidad, y un 27,7% que aún no tiene una posición definida.

Ventas pyme: cómo fueron las caídas, rubro por rubro El análisis por rubros confirmó una tendencia mayormente contractiva, con cinco de los siete sectores en terreno negativo. Las principales caídas se observaron en Perfumería (-9,8%), Bazar, decoración, textiles de hogar y muebles (-8,3%) y Alimentos y bebidas (-0,9%).

En contraposición, Ferretería, materiales eléctricos y de la construcción creció un 2%, mientras que Farmacia avanzó 1,1% interanual. Estos últimos sectores mostraron mayor resiliencia frente al retroceso generalizado, impulsados en parte por consumos más inelásticos. Sin embargo, el informe advierte que la dependencia del financiamiento bancario y la baja predisposición a invertir configuran un escenario de marcada cautela entre las pymes. unnamed (6) Los rubros con demanda inelástica crecieron leve en marzo En paralelo, la CAME comenzó a relevar el desempeño del comercio electrónico en locales con operatividad mixta, es decir, aquellos que combinan ventas físicas y online. Bajo esta metodología, se considera venta electrónica a toda transacción en la que el pedido se realiza a través de un canal digital, independientemente del medio de pago o la modalidad de entrega, en línea con los criterios establecidos por la OCDE.