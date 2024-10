En pos del fundamentalismo fiscal, Javier Milei logró vetar el presupuesto universitario y le cumple al mercado

Un economista muy respetado de la city considera que lo que sucede es que " Milei va por un fundamentalismo fiscal , no cree en el rol del Estado en la economía y es muy probable que piense que no debería haber siquiera universidad pública ". En esa postura, considera que, si se elimina el déficit y se desregula la economía, van a llover las inversiones. "Eso es lo que lo hace tomar este tipo de decisiones", afirma.

Lo cierto es que, en tren de congraciarse con el mercado en la búsqueda de que el impuesto país baje a los 1.000 puntos o menos, el Gobierno está dispuesto a darle la espalda a la sociedad, o, al menos, a gran parte de ella, porque otra apoya el ajuste a rajatabla, aunque muchos de ese grupo empiezan a ver problemas en la evolución del plan porque no es exactamente lo que esperaban. "Prometió que iba a meter motosierra a full y es lo que está haciendo, pero el tema es quién paga el ajuste, dijo que iba a ser la casta y son los estudiantes y los jubilados", dice una voz de la city a Ámbito .

"El Presidente ve que lograr apoyo en el Congreso es una muestra de gobernabilidad y está convencido de que marcar una tendencia firme va a bajar el riesgo país, que va a seguir en caída, pero no por esos motivos", apunta al respecto el economista Fabián Medina. Y señala que lo que hace que los bonos sigan al alza y ceda el riesgo país es lo que estableció la ley de Presupuesto 2025, que cambió la forma de tomar el gasto, que se definirá en función de los ingresos.

Indica que ese modelo de gasto es similar al que se implementó en 2001, en la gestión de Fernando De La Rúa, cuando también se vio una fuerte baja del riesgo país, por lo que es probable que logre seguir por este camino. Asimismo, apunta que Milei busca demostrarle al mercado que no gobierna con 39 diputados, sino con 80, pero el problema es que se pone en contra a la juventud, que "no es lo mismo que los jubilados", por edad, pero también porque la comunidad universitaria es mucho más grande que la de los adultos mayores.

Con apoyo del PRO y del mercado, Milei mide su espalda política

Asimismo, también es cierto que, tal como señala el economista Federico Glustein, "más allá de que hay un sector que no, gran parte de la sociedad está de acuerdo con el rumbo de Milei, está armando una nueva mayoría y está trazando un camino que los mercados esperaban que tomara. "Está cumpliendo gran parte de lo que prometió: dijo que iba a desacelerar la inflación y a bajar el déficit fiscal y lo está logrando", dice. Si bien no cumple con algunos puntos, como la baja de impuestos y levantar el cepo, considera que está enfocado en validar el mensaje que avala parte de su electorado.

Glustein evalúa que lo que hace Milei es aliarse con los representantes del PRO, con quienes forma un frente "pro mercado" para hacer algunas reformas de fondo. Lo que busca es seguir con un ajuste muy fuerte en pos de generar variables económicas similares a las de los demás países de la región.

"No le importa si aumente la pobreza, el desempleo y si hay una peor distribución del ingreso, lo que busca es lograr variables macro muy parecidas a la de otros países de la región, con una inflación baja y un crecimiento del producto derivado del comercio y no de la actividad del Estado. Creo que el mercado lo valida en ese sentido y le da chances de aprobar un presupuesto, como el de 2025, que plantea un ajuste muy fuerte en áreas sensibles, como la educación", analiza Glustein. Y señala que el mercado le convalida ese sendero.

Un mensaje al mercado pero, ¿a un costo alto?

"Es evidente que es un gobierno que gestiona para el mercado y es bien recibido por los actores financieros, pero el camino que eligió para la Argentina parece ir en contra de la tendencia mundial, donde los gobiernos tienen una tendencia intervencionista y de desarrollo científico y tecnológico apuntalado desde el Estado. Sin embargo, es innegable que hace lo que dijo que iba a hacer", evalúa un economista.

El problema que ve es que no es la casta la que paga el ajuste y "los bonos suben porque es evidente que no está la plata para las universidades ni los jubilados, pero sí, para pagar la deuda". Lo cierto es que el distanciamiento entre el oficialismo y algunos sectores de la sociedad se hace cada vez más evidente.

Un empresario del sector financiero señala a este medio que el tema social es un elemento de preocupación para el Gobierno, que instaló el tema de combate a las movilizaciones sociales con fuerza para evitar una escalada, y para el mercado, pero confía en que el hecho de que los índices salariales de los últimos meses muestren una recuperación es un atenuante de ese riesgo, sumado a la desaceleración de la inflación, que alivia los bolsillos.

Asimismo, dice que el factor de la conflictividad social preocupa a la mayoría de los gobiernos del mundo, por lo que Argentina no sería la excepción y confía en que las mejoras que hoy se ven en las variables financieras repercutirán en la economía real, aunque no es inmediato. "Hay un avance en materia financiera. El mercado se anticipa siempre a la realidad porque se maneja por expectativas, pero eso se va a traducir pronto", confía el empresario. Pero eso demora y la gran pregunta es si un crecimiento de la conflictividad social, como costo asociado a ir por una mejora de la macro, no puede leerse como una señal de alerta sobre la gobernabilidad y jugarle en contra al plan de Milei de dar señales positivas al mercado.