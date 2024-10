El BCRA gira fondos al exterior para cancelar intereses de bonos en dólares: cómo impactó en reservas

"El pago de intereses es de u$s1.528 millones, pero es el total y los dólares y euros que se giraron al exterior son para cancelar los bonos globales en dólares en enero del año que viene", detalló Sebastián Menescaldi, economista de Eco Go , a este medio.

Los fondos fueron a una cuenta del Bank of New York (BONY) para que queden custodiados hasta enero, cuando el Gobierno tenga que pagar intereses a los tenedores de bonos por más de u$s1.000 millones , según el siguiente detalle:

BONO GLOBAL/U$S/1,00%/09-07-2029 ( GD29 ): u$s13 millones

): u$s13 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-01-2038 ( GD38 ): u$s285 millones

): u$s285 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2030 ( GD30 ): u$s52 millones

): u$s52 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2035 ( GD35 ): u$s421 millones

): u$s421 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2041 ( GD41 ): u$s183 millones

): u$s183 millones BONO GLOBAL/U$S/STEP UP/09-07-2046 (GD46): u$s43 millones

En cuanto a los vencimientos en euros, los pagos contemplados son los siguientes:

BONO GLOBAL/EUR/0,125%/09-07-2030 ( GE30 ): €1 millón

): €1 millón BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-01-2038 ( GE38 ) : €18 millones

) : €18 millones BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2035 ( GE35 ): €6 millones

): €6 millones BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2041 ( GE41 ): €25 millones

): €25 millones BONO GLOBAL/EUR/STEP UP/09-07-2046 (GE46): €5 millones

Esta información fue confirmada -luego de la publicación de esta nota- por el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, quien afirmó desde su red social X (ex Twitter): "Hoy hemos girado al fiduciario, Bank of New York, los dólares y euros necesarios para cubrir en Enero 2025 el pago de los intereses de nuestros bonos tal fue anunciado en julio pasado".

Una señal de confianza al mercado, aunque con un efecto negativo en reservas

Con este paso, el Gobierno intenta asegurar que va a hacer el pago de intereses de los bonos globales. Va a tener que cancelar u$s1.527 millones, de los cuales unos u$s450 millones quedan en Argentina. "Eso corresponde a intereses, pero faltan conseguir aún los u$s2.817 millones de amortización de capital, que hay que pagar el mismo día", advierte Menescaldi. Y detalla que casi todo el grueso corresponde al GD30 (u$s1.166 millones) y al AL30 (u$s1.087 millones).

"Esto genera un impacto positivo en el mercado porque demuestra que se va a cumplir con los vencimientos y muestra que el Gobierno está dispuesto a honrar sus obligaciones. Es un mensaje favorable para el Gobierno", ratifica la analista Elena Alonso.

Y es que, tal como señala Menescaldi, "con este paso, el Gobierno intenta dar una señal de confianza al mercado y reducir el riesgo país, aunque la contracara de esto es que las reservas cayeron: las netas, que quedan negativas en u$s5.000 millones, que es el nivel de febrero". Así, quedan en una situación débil, pero resalta que, "en principio, es una noticia positiva, sobre todo si se tiene en cuenta que el BCRA viene con una racha compradora".

Dólares para pagar intereses: un costo de oportunidad

Asimismo, el economista de Eco Go menciona que "el envío anticipado de fondos para cancelar intereses de deuda tiene un costo de oportunidad". Porque pierde la chance de generar ganancias, por ejemplo, al invertir en bonos de EEUU u otro activo.

"Eso implica un costo económico implícito de oportunidad en pos de dar una buena señal al mercado y, a la vez, hay menos liquidez en las reservas del BCRA", amplía.

Cabe recordar que el BCRA lleva acumuladas seis jornadas consecutivas de compras netas. Embolsó u$s53 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) este viernes y acumuló en la semana un saldo positivo de u$s508 millones, el más alto desde fines de mayo.