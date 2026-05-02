La diputada por LLA destacó la participación del espacio para la llegada de Javier Milei a la presidencia. Además, tras asumir hizo una mención especial para la juventud del partido al destacar que fueron quienes “se pusieron el cambio al hombro”.

La diputada nacional de La Libertad Avanza (LLA) , Mercedes Llano , asumió la presidencia del Partido Demócrata Nacional (PDN) , en un acto en donde destacó la centralidad y el compromiso del espacio para la llegada al poder de Javier Milei . Además, destacó que fueron "los custodios históricos del liberalismo, sin improvisación en dar la batalla cultural”.

“Desde hace 15 años un núcleo duro liberal resistente, cuando nadie osaba siquiera a mencionar nuestro ideario, se encaminó a reconstruir el Partido Demócrata Nacional sobre la base de fuerzas locales liberales y conservadoras", esbozó Llano.

A su vez, adhirió que " esa construcción proporcionó al actual presidente Javier Milei la primera estructura partidaria sobre la cual recostó su candidatura. Nos unió la convicción y no la conveniencia".

Además, enumeró los logros alcanzados por el Gobierno: “Después de tanta lucha contamos con un presidente liberal (...) que ha estabilizado la economía, reformado radicalmente al Estado, equilibrado las cuentas públicas, restituido el orden, apostado por el capitalismo, reducido la pobreza, enfrentado las corporaciones y ha alineado al país a las grandes potencias mundiales”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/LlanoMechi/status/2049273400753799541&partner=&hide_thread=false Hoy asumo la presidencia del Partido Demócrata Nacional, custodio histórico de las ideas de la libertad.

Un orgullo enorme formar parte de un partido federal, liberal y conservador que fue el primero en acompañar a @JMilei en el 2023, luchando por los valores de la libertad en… pic.twitter.com/qNI76mmkl8 — Mechi Llano (@LlanoMechi) April 28, 2026

La diputada hizo un llamado a "unir fuerzas y poner a las ideas por encima de todo, respetando los matices” y describió a su partido como un "espacio complementario por su significado histórico, su experiencia, su capilaridad territorial y anclaje federal".



Llano se convirtió en la primera Presidente mujer de la historia del PDN tras asumir en la sede central del partido el pasado 28 de abril, con la participación del presidente de la Convención, Patricio Villegas, y su predecesor, Carlos Balter. También estuvieron presentes los senadores María Emilia Orozco, Agustín Monteverde, Vilma Vedia y Gonzalo Guzmán y los diputados Alida Ferreyra, Cecilia Ibáñez, Andrés Leone y Yamila Ruiz, entre otros.



Al finalizar, Llano hizo una mención especial para la juventud del partido al destacar que fueron quienes “se pusieron el cambio al hombro” y posibilitaron la “oportunidad histórica de hacer brillar nuevamente" al país. En ese sentido, invitó a los jóvenes a sumarse al partido Demócrata porque "son el presente y el futuro".

De qué delitos acusan los diputados de La Libertad Avanza a Marcela Pagano

En la previa de lo que fue el informe de gestión del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, un grupo de legisladores nacionales del bloque La Libertad Avanza presentó una denuncia penal contra la diputada Marcela Pagano. En detalle, la exdiputada oficialista fue acusada de presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, entre otros cargos vinculados a la administración pública.

La denuncia fue radicada ante el fuero Criminal y Correccional Federal, competente para investigar delitos de funcionarios públicos. La demanda también apunta contra la pareja de Pagano, el abogado Franco Bindi, como “instigador y cómplice necesario” de esos delitos.

La demanda fue presentada por los diputados María Celeste Ponce, Carlos Zapata, María Soledad Mondaca, Jairo Guzmán, Sergio Figliuolo, Lilia Lemoine, Andrea Fernanda Vera, Valentina Loana Ravera, Miguel Rodríguez, Eliana Bruno, Andrés Leone, Atilio Basualdo, Santiago Santurio y María Cecilia Ibáñez, entre otros.