Alfredo Cornejo ratificó su apoyo a Javier Milei: "Argentina asiste a un cambio que Mendoza viene acompañando"

El mandatario dio un discurso en la Apertura de Sesiones de Diputados de la provincia. Allí advirtió que para más empleo se necesita "racionalidad económica" y "ordenamiento macro".

El mandatario señaló que su provincia mantuvo una política modelo de vivienda y en el desarrollo de la minería moderna.

El gobernador de la provincia de Mendoza , Alfredo Cornejo , dio un discurso en señal de apoyo al gobierno de Javier Milei durante la Apertura de las Sesiones Ordinarias en la Cámara de Diputados provincial . Allí, sostuvo que la Argentina "asiste a un cambio de modelo que su provincia viene acompañando".

“ Todos sabemos que para crear más empleo se necesita un contexto de racionalidad económica ”, expresó durante la primera parte de su discurso y agregó: “Argentina asiste a un cambio de modelo que Mendoza viene acompañando".

Además señaló que Mendoza alcanzó un récord en obra pública a pesar de la caída nacional y que la inversión estatal representará en 2026 la mayor proporción del gasto en la historia reciente provincial.

Alfredo Cornejo Cornejo señaló que Mendoza alcanzó un récord en obra pública a pesar de la caída nacional y que la inversión estatal representará en 2026 la mayor proporción del gasto en la historia reciente provincial.

Durante su discurso, Cornejo planteó, además, la necesidad de reformas continuas para mayor eficiencia estatal y asignación de recursos públicos. En ese sentido, dio el ejemplo del Fondo del Resarcimiento al sostener que “dejó de ser una expectativa para convertirse en una realidad concreta: competencia real, transparencia y eficiencia en el uso de los recursos públicos”.

El mandatario señaló también que su provincia mantuvo una política modelo de vivienda y en el desarrollo de la minería moderna. “La Vaca Muerta mendocina ha dejado de ser expectativa geológica para convertirse en una oportunidad concreta, creciente y estratégica”, aseveró y recalcó que “gracias a la planificación estatal, el rol de EMESA y un clima de negocios estable” la región se consolidó en proyectos de energía solar.

Alfredo Cornejo impulsará una reforma constitucional en Mendoza para consagrar las autonomías municipales

Alfredo Cornejo anunció que impulsará una reforma de la Constitución de Mendoza con el objetivo de consagrar la autonomía de los municipios, a partir de una enmienda que incluya a los 18 departamentos de la provincia. “Creemos que tienen autonomía, pero la vamos a consagrar en la Constitución”, afirmó.

Durante un acto en San Rafael, el líder cuyano anticipó que ingresará a la Cámara de Diputados la iniciativa, que incluirá en un único artículo el reconocimiento de la autonomía para los 18 departamentos.

“La forma más sana institucionalmente es que la Legislatura declare la necesidad de la reforma”, sostuvo Cornejo, al tiempo que indicó que la iniciativa fue trabajada junto al equipo de Gobierno, autoridades legislativas y el asesor de Gobierno, y será sometida a consulta de la Fiscalía de Estado.